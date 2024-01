"Was für eine Schande": Donnie Wahlberg teilt rührendes Blue Bloods-Video und die Fans kämpfen mit Tränen und Wut

Die beliebte Hit-Serie Blue Bloods wird in Kürze enden. Star Donnie Wahlberg teilte jetzt ein Video vom Dreh der letzten Staffel, das Fans zu Tränen rührt. Und zornig macht.

Das Ende einer großartigen Serie ist immer mit Tränen verbunden. Das gilt auch für die Polizeiserie Blue Bloods - Crime Scene New York, deren Produzenten gegenwärtig die 14. und letzte Staffel drehen. Schauspieler Donnie Wahlberg (Saw II) wollte seine Emotionen am Set nicht für sich behalten und teilte ein Video auf Instagram, das den Cast in altbekannter Umgebung zeigt.

Nach Donnie Wahlbergs Video: Blue Blood-Fans können das Serienende nicht fassen

"Liebe meine Familie", kommentierte Wahlberg das kurze Video vom Set. Zu sehen sind Wahlberg und weitere Darsteller:innen der Reagan-Polizeifamilie wie Tom Selleck (Magnum) und Bridget Moynahan (I, Robot). Sie stehen an einem der Kernschauplätze der Serie: Dem Esstisch, an dem die Familie sich jeden Abend versammelt.

Die Fans reagieren gerührt, aber auch verärgert. "Ich habe gehört, dass das die letzte Staffel wird. Bitte lass es nicht wahr sein", äußert sich einer von ihnen. Ein anderer schreibt: "Ich werde heulen, wenn die letzte Folge gelaufen ist". Die Produzenten sollten erkennen, "was für eine Schande es ist, dass die Serie endet", hofft ein dritter.

Wann startet Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

In den USA wird Blue Bloods Staffel 14 in zwei Teilen ab Februar und im Herbst 2024 veröffentlicht. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Ausgehend von den vorherigen Staffeln rechnen wir nicht vor 2025 mit der deutschen Synchronfassung der neuen Folgen.

