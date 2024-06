Eines der größten Western-Meisterwerke mit dem wohl legendärsten Cowboy-Star überhaupt: Sichert euch die neue Blu-ray jetzt schon

Dieser John-Wayne-Klassiker gilt als einer der bedeutendsten Western überhaupt und wird als Remastered Edition auf Blu-ray neu aufgelegt.

Stagecoach, der hierzulande auch als Ringo oder Höllenfahrt nach Santa Fé bekannt ist, wurde nicht nur von Genre-Legende John Ford inszeniert, sondern markierte 1939 für John Wayne sowie auch allgemein für den Westernfilm einen wichtigen Wendepunkt. Im November dieses Jahres erscheint der oscarprämierte Klassiker als Remastered Edition auf Blu-ray neu aufgelegt und kann schon jetzt bei Amazon vorbestellt werden *.



Darum geht es in Stagecoach mit John Wayne



Im Jahr 1880 startet in Tonto, Arizona, eine Postkutsche in Richtung Lordsburg, New Mexico, und beherbergt mit der Zeit eine immer bunter zusammengewürfelte Gruppe an Reisenden. An Bord gesellen sich unter anderem der dem Alkohol nicht abgeneigte Arzt Doc Boone (Thomas Mitchell), der Whiskey-Handelsvertreter Samuel Peacock (Donald Meek), die schwangere Lucy Mallory (Louise Platt) und die verstoßene Prostituierte Dallas (Claire Trevor).

Mit dem Südstaaten-Gentleman Hatfield (John Carradine) und dem veruntreuenden Banker Henry Gatewood (Berton Churchill) steigen auf der Reise zudem noch weitere interessante Fahrgäste ein. Auch Marshal Curly Wilcox (George Bancroft) steigt als Geleitschutz durch das gefährliche Gebiet auf, doch ist er eigentlich auf der Jagd nach dem Flüchtigen Ringo Kid (John Wayne). Dieser ist durch sein lahmendes Pferd ebenfalls zur Mitreise nach Lordsburg gezwungen, wo er Luke Plummer (Tom Tyler), den Mörder seines Vaters und Bruders, vermutet.



Western-Klassiker Stagecoach: Von der Kritik gefeiert



Insgesamt war Stagecoach für sieben Oscars nominiert und gewann davon zwei: Bester Nebendarsteller für Thomas Mitchell und in der Kategorie Beste Musik. Auch in der Moviepilot-Community hat der Film mit durchschnittlich 7,1 von 10 Punkten eine hohe Wertung, ebenso in der Fachkritik von FILMSTARTS mit sogar 5 von 5 Sternen und Auszeichnung als Meisterwerk.

Dort heißt es, dass Stagecoach in gleich zweierlei Hinsicht einer der bedeutendsten Western überhaupt sei. Zum einen belebte der Film mit seinem Erfolg nach einer Flop-Phase sowie nur noch billig produzierten Umsetzungen das Genre neu und machte den Weg frei "für viele großartige Western, die in den nachfolgenden Jahren kommen sollten". Zum anderen begann John Waynes Karriere nach anfänglichen Startschwierigkeiten erst nach Stagecoach so "richtig mit zahlreichen großen Rollen, oftmals unter der Regie von John Ford".



