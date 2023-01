"Einfach unglaublich": 6 Videos aus The Last of Us zeigen, wie unfassbar nah die Horrorserie an der Vorlage ist

Die erste Episode von The Last of Us stößt auf sehr viel Liebe bei den Fans. Ein entscheidender Grund dafür ist die Nähe zur Videospielvorlage, wie eine Reihe kurzer Videos zeigt.

Videospielverfilmungen haben einen schlechten Ruf. Oft gehen Fans enttäuscht aus dem Kino und erkennen unter Umständen ihr geliebtes Spiel gar nicht wieder. Bei The Last of Us ist genau das Gegenteil der Fall. Die erste Episode gibt sich sehr viel Mühe, um entscheidende Momente aus der Vorlage im Detail nachzustellen.

Das kommt bei vielen Fans sehr gut an. Nicht nur wird die neue HBO-Serie als eine der besten Videospielverfilmungen gehandelt. Der 77-minütige Pilot fängt den Auftakt der Geschichte in emotionalen Bildern ein, die direkt aus dem Original stammen könnten. Nachfolgend findet ihr Videos, die Serie und Spiel miteinander vergleichen.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Last of Us: Serie und Spiel im Video-Vergleich

Die erste Episode von The Last of Us erzählt von einem bösartigen Pilz, der die Welt ins Chaos stürzt. Das tragischste Ereignis: Wir erleben, wie Joel (Pedro Pascal) auf der Flucht seine Tochter Sarah (Nico Parker) verliert, bevor er 20 Jahre später die junge Ellie (Bella Ramsey) aus einer Quarantänezone schmuggeln soll.

"Einfach unglaublich", kommentiert ein Fan auf Twitter die Nähe zur Vorlage und teilt ein Video, das den ersten Fluchtmoment der Geschichte im direkten Vergleich zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die The Last of Us-Serie übernimmt sogar ganze Kamerabewegungen. Kein Wunder: Mit Neil Druckmann ist auch der Schöpfer des Originals in die Adaption involviert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein großer Fokus wurde darauf gelegt, Schlüsselmoment so detailgetreu wie möglich in der Serie abzubilden. Hier seht ihr die herzzerreißendste Szene.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch in der Quarantänezone tun sich viele Parallelen auf. Inszeniert wurde der Pilot von Craig Mazin, der mit Druckmann als kreativer Kopf hinter dem Projekt steht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die zweite Flucht ähnelt ebenfalls den regnerischen Ereignissen aus dem Spiel. Mit den Figuren wandern wir durch eine postapokalyptische Version von Boston.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich haben sich auch ein paar Veränderungen in die Verfilmung geschlichen. Im Großen und Ganzen bleibt The Last of Us dem Spiel aber sehr treu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich die Serie in den kommenden acht Episoden entwickeln. Ausgehend von der Vorlage erwarten uns noch einige nervenaufreibende Ereignisse, die uns an den Abgrund der Menschheit führen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Findet ihr es gut, dass The Last of Us dermaßen nahe an der Vorlage ist?