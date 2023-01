Wie gefährlich die Zombie-Pilze aus The Last of Us wirklich sind – und warum die Weltgesundheitsorganisation vor Pilzinfektionen warnt

In The Last of Us stürzt eine Pilzinfektion die Welt in eine Art Zombie-Apokalypse. Das Gruseligste daran: Die Infektion aus der Horror-Serie hat eine naturwissenschaftliche Grundlage. Müssen wir uns Sorgen machen?

Eine Pilzinfektion, die sich in horrender Schnelligkeit über den gesamten Erdball ausbreitet. Pilze, die vom Gehirn aus den kompletten Körper übernehmen und Menschen in aggressive, zunehmend von Pilzflechten überwucherte Zombies verwandelt? Der absolute Horror. Und die Welt von The Last of Us, der langerwarteten Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe, die am 16. Januar 2023 bei Sky/WOW in Deutschland startet.

Der Infektion zugrunde liegt eine reale Pilzart, die sogenannte Cordyceps-Gattung. Im Deutschen auch als Kernkeulen bekannt. Doch wie läuft so eine Infektion ab und müssen wir uns wirklich Sorgen um Pilzinfektionen machen, die unsere Körper kontrollieren? Wir haben die (wissenschaftlich fundierten) Antworten – und eine schlechte Nachricht.

So funktioniert der Befall durch Cordyceps-Pilze – in The Last of Us und in der Realität

HBO Ein Infizierter am Ende des Infektionszirkels in The Last of Us

In den The Last of Us-Spielen und der gleichnamigen HBO-Serie verläuft die Infektion so: Menschen atmen die Sporen ein oder werden von anderen Infizierten angesteckt. Anschließend setzt sich der Pilz im Gehirn fest und breitet sich von dort aus nach und nach im Rest des Körpers aus. Die Infektion schreitet dabei in mehreren Stufen voran.

Erst besitzen die Infizierten noch alle Sinne und sehen größtenteils menschlich aus, dann spaltet der wachsende Pilz im Hirn ihren Kopf und nimmt ihnen somit die Fähigkeit zu sehen. Anschließend überwuchert der Pilz plattenartig den gesamten Körper und verwandelt die ehemaligen Menschen in monsterähnliche, ziemlich große und starke Kreaturen. Wenn der Infektionszirkel abgeschlossen ist, löst sich der menschliche Körper endgültig auf und verwächst als Sporen aussonderndes Pilzgeflecht mit seiner Umgebung.

In der Realität befallen Cordyceps-Pilze vor allem kleinere Tiere, wie Ameisen, Spinnen oder Motten. Auch hier breitet sich der Pilz nach und nach im Körper aus, wuchert schließlich aus dem Körper heraus und kontrolliert, wie und wohin sich das jeweilige Tier bewegt. Das Ziel: die eigenen Sporen zu verbreiten und möglichst viele andere Lebewesen zu infizieren. Nach wenigen Tagen ist der Wirtkörper tot – und der Pilz bildet einen neuen Fruchtkörper, der durch die Luft fliegende Samen produziert, um neue Körper zu infizieren.

Die Horror-Serie hat recht: Pilzinfektionen werden gefährlicher

Im Rahmen eines Interviewtages zu Staffel 1 von The Last of Us wurde Showrunner Craig Mazin darauf angesprochen, wie wissenschaftlich fundiert die Serie mit dem Thema Pilzbefall beim Menschen umgeht. Seine Antwort macht nicht gerade Hoffnung auf die Zukunft:

Was Pilze angeht, die Menschen befallen, kann ich nicht sagen, dass sich der Cordyceps in Menschen so auswirken würde, wie wir es darstellen. Was ich sagen kann, ist, dass die Weltgesundheitsorganisation sich gerade sehr viel Sorgen um den Anstieg von Aspergillus-Infektionen bei Menschen macht, worauf die Temperaturveränderung einen Einfluss hat. Pilze beginnen, Menschen zu befallen und sie sind sehr gefährlich, sehr schwer zu behandeln und wir müssen das tatsächlich sehr ernst nehmen.

Wenn Menschen die Sporen von Aspergillus-Pilzen einatmen, kann es zu einer Aspergillose kommen. Hierbei entsteht eine Infektion in der Lunge, bei der sich Pilzfasern im Körper bilden, die zu Atembeschwerden und blutigem Husten führen können. Breiten sich die Pilze von der Lunge ausgehend weiter im Körper aus, kann es zu Organversagen kommen. Betroffen sind hiervon vor allem Menschen, deren Immunsystem durch Vorerkrankungen oder die Einnahme bestimmter Medikamente geschwächt ist.

Im Oktober 2022 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum ersten Mal eine Liste mit 19 "gesundheitsgefährdenden" Pilzarten. Gefährliche Pilzinfektionen stiegen rasant an, so die Organisation, was auch durch Klimaveränderungen und immunschwächende Pandemien wie COVID-19 begünstigt sei. Gleichzeitig gäbe es kaum effektive und global verfügbare Gegenmittel.

Als besonders gefährlich werden neben Aspergillus-Arten auch Cryptococcus neoformans , Candida auris und Candida albicans aufgeführt. Aber was ist denn nun mit dem Cordyceps aus The Last of Us?

Abseits von The Last of Us: So (un)gefährlich sind die realen "Zombie-Pilze" für Menschen

Weil die Fruchtkörper der Pilzgattung des Cordyceps militaris in der traditionellen chinesischen Medizin und als Nahrungsmittel genutzt werden, gab das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 2013 eine Einschätzung zur Gefährlichkeit des Cordyceps militaris ab. Das Ergebnis:



Der Wirtsbereich von C. militaris beschränkt sich auf einzelne Insektenarten. Es liegen keine Hinweise auf eine Pathogenität für Bienen, Pflanzen, Wirbeltiere oder den Menschen vor.

In dem Paper der Weltgesundheitsorganisation zur steigenden Gefahr durch Pilzinfektionen wird die Gattung nicht einmal namentlich erwähnt.

Stattdessen werden Cordyceps-Pilze im Internet als leistungssteigernde Mittel oder zur Stärkung des Immunsystems angepriesen. Ob das so stimmt? Schwer zu beweisen. Eine Sache ist aber klar: Allergiker:innen müssen bei der Pilzart natürlich vorsichtig sein. Die Pilze zu konsumieren kann generell Negativeffekte haben und beispielsweise zu Übelkeit oder Schwindel führen. Sie machen uns aber ganz bestimmt nicht zu Zombies.

