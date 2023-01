Ganz anders als The Walking Dead: Unser spoilerfreier Ersteindruck zur The Last of Us-Serie

Mit The Last of Us startet schon nächste Woche die heißerwartete Serien-Adaption des gefeierten Videospiel-Hits. Lest hier, ob sich das düstere Endzeit-Drama lohnt.

Die meisterwartete Serie des Jahres war eigentlich mal ein wahnsinnig erfolgreiches Playstation-Game: The Last of Us. Für die HBO-Serie schicken Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann, Creative Director und Autor der Spielvorlage, die beiden Game of Thrones-Stars Bella Ramsey und Pedro Pascal auf einen emotionalen Trip durch die Postapokalypse.

Die 9 Folgen lange erste Staffel von The Last of Us startet am 16. Januar bei Sky/WOW. Jeden Montag gibt es eine neue Episode, die zwischen 45 und 80 (!) Minuten lang sind. Ob die Serie den riesigen Erwartungen standhält und begeistern kann oder nur eine weitere fehlgeleitete Videospiel-Adaption ist, erfahrt ihr in unserem kurzen und vor allem spoilerfreien Ersteindruck zu The Last of Us, für den wir alle Episoden der ersten Staffel vorab sehen konnten.

Das erwartet euch in The Last of Us mit Pedro Pascal

In der Welt von The Last of Us breitet sich 2003 ein Pilz namens Cordyceps aus, der Infizierte in zombieähnliche Wesen verwandelt und schließlich einen Großteil der Menschheit dahinrafft. 20 Jahre später ist die Gesellschaft in großen Teilen zusammengebrochen und die Infektion nur scheinbar unter Kontrolle gebracht.

In dieser Welt begibt sich der Tagelöhner und Schwarzmarkthändler Joel (Pedro Pascal) auf eine gefährliche Mission: Er soll die Jugendliche Ellie (Bella Ramsey) aus einer vom Militär kontrollierten Quarantänezone in Boston schmuggeln und zum Stützpunkt der Rebellengrupe Fireflies bringen. Dafür muss er gleich mehrere US-Bundesstaaten durchqueren.

Seht hier den Trailer zu Staffel 1 von The Last of Us:

Für Joel ist die Mission nur Mittel zum Zweck, um seinen vermissten Bruder Tommy (Gabriel Luna) aufspüren zu können. Für die Menschheit hingegen ist es die Chance auf eine Heilung. Denn Ellie scheint immun gegen die Infektion des Cordyceps-Pilzes zu sein. Wohingegen sie nicht immun ist, sind Angriffe von blitzschnellen Infizierten, Plünderern und anderen gefährlichen Gruppierungen, denen das Duo auf seiner Reise quer durch die USA begegnet.

Warum The Last of Us ganz anders ist als andere Zombie-Serien wie The Walking Dead

Das Besondere an The Last of Us ist dabei der Aufbau der Serie selbst. Anstatt eines großen Ensembles an Figuren, deren Geschichten von Folge zu Folge fortgesetzt werden, setzt The Last of Us größtenteils auf eine Fall-der-Woche-Struktur, die uns mit jeder weiteren Episode neue Handlungsorte und Charaktere vorstellt, die in dieser dystopischen Welt auf unterschiedlichste Weise ums Überleben kämpfen. Das gemeinsame Abenteuer von Joel und Ellie dient dabei als roter Faden, der alles verbindet.

The Last of Us trumpft als Verfilmung des ersten von bisher zwei Games mit einer unerwarteten Nähe zur Spielvorlage auf. Das ist für Videospieladaptionen eher ungewöhnlich. Die Serie funktioniert dabei auch perfekt für Leute, die die Spiele nicht kennen – und wird jeden überraschen, der hier ein neues The Walking Dead erwartet hat.



Denn The Last of Us ist keine klassische Zombie-Apokalypse-Story und verzichtet sogar zum größten Teil auf Horror und Zombie-Action. Umso einschlagender wirken so die sparsam platzierten Auftritte der absolut furchterregenden Pilz-Zombies, deren groteskes Design schauderhaft und faszinierend zugleich ist.

Die Horror-Serie interessiert sich mehr für Menschen als für Zombies – und bricht euch gleich mehrfach das Herz

Warner Ellie und Joel in The Last of Us

Fast schon melancholisch und ruhig streift die Serie durch wunderschöne und atemberaubende Kulissen im postapokalyptische Amerika – von verfallenen Großstädten bis hin zu den verschneiten Berglandschaften Wyomings. Im Gegensatz zu The Walking Dead gibt es hier viel mehr zu sehen als nur immergleiche schnöde Waldböden.



Der größte Unterschied zu vergleichbaren Genre-Vertretern ist allerdings der starke Fokus auf menschliche Schicksale. The Last of Us beleuchtet das Menschsein in einer zerfallenen Welt, in der die meisten Überlebenden ihre Menschlichkeit und Empathie längst verloren haben. Und das anhand verschiedener Story-Vignetten unterschiedlichster Tonalitäten, Stimmungen und sogar Genres.

The Last of Us ist viel mehr als nur eine weitere Zombie-Serie. Sie ist Horror fürs Herz. Und euer Herz wird sie mehr als einmal brechen. Wer sich darauf einlassen kann, den erwartet ein absolut empfehlenswertes Serien-Highlight mit fantastischen Bildern und starken Schauspieler:innen.

