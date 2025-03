Einzigartige neue Netflix-Serie startet in 3 Tagen: 13-Jähriger soll Mitschülerin ermordet haben

Ab Donnerstag könnt ihr bei Netflix eine neue Miniserie streamen, die mit einer düster-dramatischen Story aufwartet. Als Besonderheit kommen alle Episoden ohne Schnitte aus.

Im Netflix-Abo startet bald eine neue britische Serie, die richtig düstere Binge-Kost verspricht. In Adolescence wird ein 13-Jähriger beschuldigt, seine Mitschülerin ermordet zu haben. Neben diesem schweren Stoff kommt die Miniserie mit einem Gimmick daher, das noch keine andere Netflix-Serie ausgezeichnet hat.

Neue Netflix-Serie Adolescence kommt mit One-Take-Folgen daher

In der Handlung wird der 13-jährige Junge Jamie Miller (Owen Cooper) von der Polizei in Gewahrsam genommen, da er eine Mitschülerin brutal ermordet haben soll. Detective Inspector Luke Bascombe (Ashley Walters) und Polizeipsychologin Briony Ariston (Erin Doherty) führen das Verhör, um die Wahrheit zu enthüllen. Gleichzeitig werden Jamies Eltern, vor allem sein Vater Eddie (Stephen Graham), in eine tiefe Krise rund um die Frage nach der Schuld oder Unschuld ihres Sohns gestürzt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Adolescence:

Adolescence - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als Miniserie wurde Adolescence wie ein sehr langer Film in einer Einstellung ohne Schnitte gedreht. Damit verspricht das Crime-Drama ein intensives Echtzeit-Erlebnis, das einen mitten ins Geschehen wirft.

Vor der Netflix-Produktion haben Hauptdarsteller Stephen Graham und Regisseur Philip Barantini bereits für eine sogenannte One-Take-Inszenierung zusammengearbeitet. Der atemlose Film Yes, Chef! zeigt ähnlich wie die Hit-Serie The Bear das schweißtreibende, immer stärker eskalierende Treiben im Geschäft eines Londoner Sterne-Restaurants.

Der Streifen, der im Original Boiling Point heißt, kann hierzulande bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime geliehen oder gekauft werden.

Hört hier noch unseren Streamgestöber-Podcast über die 15 spannendsten Serienstarts im März:

Wann startet Adolescence bei Netflix?

Ab dem 13. März könnt ihr die neue Serie im Netflix-Abo streamen. Dann werden alle 4 Episoden wie gewohnt auf einmal veröffentlicht. Durch den knappen Umfang könnt ihr Adolescence also bequem über einen Nachmittag oder Abend verteilt durchschauen.