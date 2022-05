Einzigartiger Fantasy-Film bei Amazon Prime sorgt selbst bei praller Sonne für Gänsehaut

Im Angebot von Amazon Prime versteckt sich ein Fantasy-Film, der es in sich hat. Neben Urlaubsgefühlen, Monstern und Rätseln wartet hier eine verwandelnde Erfahrung.

Wer als Fantasy-Fan angesichts der nahenden Urlaubssaison nach einem passenden Film sucht, wird bei Amazon Prime fündig: Denn dort schlummert, tief verborgen im Programm-Katalog, ein außergewöhnlicher Genre-Film, den ihr in dieser Form sicher so noch nirgends gesehen habt: Spring - Love is a Monster.

Spring bei Amazon Prime: Ein Fantasy-Abstecher voller Grusel und Gefühl

Nach einer persönlichen Tragödie flieht der US-Amerikaner Evan (Lou Taylor Pucci) im Fantasy-Film Spring nach Italien. Als Rucksack-Tourist will er sich in schöner Landschaft unter der brennenden Sonne des Südens von seinen Problemen ablenken. Letztendlich ist es allerdings eine Frau, die ihn auf andere Gedanken bringt: Er verliebt sich in die Studentin Louise (Nadia Hilker). Ihrer anfänglichen Abweisung zum Trotz kommen die zwei sich näher. Doch die schöne junge Frau hat ein äußerst beunruhigendes Geheimnis.

Wer das Regie-Duo Aaron Moorhead und Justin Benson kennt, weiß, dass die zwei gern ihre eigenen Wege gehen. Ihr Sci-Fi-Können bewiesen sie im Zeitreise-Rausch Synchronic und im Mindfuck-Geheimtipp The Endless. Doch auch Fantasy- und Horror-Elemente gehören zu ihrem Metier. Zuletzt drehten sie zwei Folgen der Marvel-Serie Moon Knight. Bei Amazon könnt ihr nun in ihrem Frühwerk Spring - Love is a Monster aus dem Jahr 2014 die Verschmelzung unterschiedlicher Genres bestaunen.

Spring bei Amazon ist alles: Fantasy, Horror und Romanze

Auch wenn Spring sichtlich Spaß an seinem zwielichtigen Fantasy-Pfaden hat, spielt dabei zugleich eine ordentliche Portion Grusel mit hinein. Dass bei Evans neuer Freundin Louise etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wird dabei schnell klar. Nur was genau mit ihr los ist, bleibt lange ein Rätsel.

© Koch Media Spring: Love is a Monster - jetzt bei Amazon Prime

Viel seiner Faszination zieht Spring dabei aus einer stets nur kurz aufblitzenden Verwandlung. Diese jedoch schlägt, immer wenn wir glauben, sie verstanden zu haben, plötzlich eine neue Richtung ein. Dass Gesehene geht häufig in die Body-Horror-Richtung, streut seine flüchtigen Blicke auf Blut, Schleim, Haare und Tentakel aber angenehm geizig ein – sodass wir uns bis kurz vor Schluss eifrig in eigene Theorien stürzen können.

Doch auch wenn die triezenden Andeutungen die anhaltende Freude am Rätselraten befeuern, verliert Spring dabei nie die Liebesgeschichte aus den Augen. Am Ende ergibt das eine einzigartige Mischung, die Fantasy-Fans bei Amazon Prime nicht verpassen sollten.

