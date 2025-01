Einzigartiger Serienkiller nimmt 1000 Horror-Stars ins Visier: Heart Eyes-Trailer verspricht den ersten Schocker-Hype 2025

Wird es der erste große Horror-Hype 2025? Der Trailer zum Slasher-Film Heart Eyes deutet es an. Nicht nur dank einem skurrilen Fiesling, sondern auch durch viele Stars, etwa aus Scream und The Rookie.

Horror ist wieder groß im Kommen. Nach Hype-Filmen wie Smile 2, Longlegs oder Terrifier 3 streiten gleich 54 Filme um den Titel des größten Schockers 2025. Darunter ist auch die Slasher-Komödie Heart Eyes. Wie der neue Trailer zeigt, wollen die Macher mit einem einzigartigen Bösewicht verstören – und mit vielen Horror-Stars begeistern.

Schaut hier den neuen Heart Eyes-Trailer:

Heart Eyes - Trailer (English) HD

Heart Eyes fängt an wie ein Liebesfilm und wird zum blutigen Horror-Trip

Der Film von Josh Ruben (Werewolves Within) dreht sich um die junge Ally (Olivia Holt), die rechtzeitig zum Valentinstag einen charmanten Liebhaber (Mason Gooding) findet. Ihr Techtelmechtel wird allerdings jäh von einem Killer unterbrochen, dessen Mordserie die Stadt in Atem hält: Der Heart Eyes-Killer hat es zum Tag der Liebe auf Pärchen abgesehen.

Den wohl größten optischen Reiz von Heart Eyes zeigt Ruben bereits im Trailer: Ein Serienkiller mit einer riesigen Herzaugen-Maske ist genauso gruselig wie komisch. Der Look zielt auf einen Wiedererkennungswert ab, mit denen auch langlebige Horror-Reihen wie Scream oder Nightmare on Elm Street ihre Bösewichte ausschmücken.

Passend dazu hat der Regisseur diverse Horror-Stars im Cast versammelt. Neben Gooding, den viele aus den zwei neuesten Scream-Filmen kennen werden, ist mit Devon Sawa (Final Destination) ein Genre-Veteran vor der Kamera zu sehen. Jordana Brewster, seit über 20 Jahren Fast & Furious-Darstellerin, spielte auch in Texas Chainsaw Massacre: The Beginning mit. Und Gigi Zumbado kann auf eine Karriere zurückblicken, die mittlerweile sowohl die Scream-Serie als auch The Rookie umfasst.

Wann kommt der Horrorfilm Heart Eyes ins Kino?

Nur eines kann Heart Eyes bisher nicht bieten: Einen deutschen Starttermin. Der Horror-Kracher soll im Laufe des Jahres 2025 erscheinen, ein konkretes Datum existiert aber noch nicht. Passend zur Thematik des Films wäre eine Veröffentlichung um den 14. Februar denkbar. US-Starttermin ist der 7. Februar.