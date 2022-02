Eminem lehnte Hauptrolle in Sci-Fi-Meisterwerk ab – weil er keinen Bock auf Australien hatte

Die Helden-Rolle in einem der größten Sci-Fi-Highlights der letzten 10 Jahre wäre beinahe an Eminem gegangen. Aber der hatte keine Lust auf einen Umzug.

Die Entstehungsgeschichte mancher Meisterwerke ist fast so grandios wie die Filme selbst. Das gilt etwa für Mad Max: Fury Road. Ursprünglich sollten Brad Pitt und Angelina Jolie zum Cast gehören. Eine Idee des Regisseurs war sogar noch ungewöhnlicher: Eminem sollte statt Tom Hardy die Hauptrolle des Mad Max übernehmen.

Sci-Fi-Regisseur wollte Eminem als Hauptrolle im Action-Epos casten

Das geht nun aus einem Bericht von Cinema Blend über das Making-of-Buch Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road hervor. Regisseur George Miller war offenbar von Eminems Biopic-Drama 8 Mile so begeistert, dass er dem Rapper gerne die Hauptrolle seiner Sci-Fi-Dystopie anbieten wollte.

Nach einem erleuchtenden Gespräch mit dessen 8 Mile-Co-Star Brittany Murphy ließ Miller sogar Storyboard-Zeichnung mit Eminems Konterfei anfertigen. Und setzte sich schließlich mit dem Musiker in Verbindung.

Statt Matt Damon: Eminem sollte auch die Hauptrolle in weiterer Sci-Fi-Action spielen

Eminem wollte wegen Sci-Fi-Action nicht umziehen

Doch der erteilte dem Regisseur und seinem Projekt leider eine Absage. Cinema Blend zitiert Miller:

Wir kontaktierten ihn, aber weiter ging es nicht. Wir wollten in Australien drehen und er hatte keine Lust, sein Zuhause zu verlassen. Ich glaube, wenn er den Film in seinem Heimatstaat hätte drehen können, hätte er zugesagt.

Welchen Grund die Absage genau hatte, ist nicht bekannt. Womöglich wollte er sich zum damaligen Zeitpunkt eher um seine Karriere oder seine drei Töchter kümmern. Vielleicht war er auch schlicht zu faul. Sicher ist allerdings, dass Fury Road mit Eminems Besetzung ein wesentlich anderer Film geworden wäre.

So preisen viele Fans an Millers Sci-Fi-Epos etwa das Thema weiblicher Ermächtigung und Solidarität. Die Besetzung Eminems, dem aufgrund mancher Texte seit Karrierebeginn Misogynie vorgeworfen wird, hätte eine feministische Lobrede auf den Film recht schwierig gemacht. Als alter Eminem-Fan finde ich es da in Ordnung, dass zwischen Detroit und Australien ein paar Kilometer liegen.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.

