Einer der besten Sci-Fi-Filme der 2010er Jahre wurde fast mit Angelina Jolie und Brad Pitt gedreht

Der Weg zu Mad Max: Fury Road war ein beschwerlicher. Ein neues Buch erzählt die unglaubliche Entstehungsgeschichte des Sci-Fi-Epos. An einem Punkt sollten sogar Angelina Jolie und Brad Pitt die Hauptrollen übernehmen.

Es gleicht einem Wunder, dass Mad Max: Fury Road überhaupt in die Kinos gekommen ist. Seit Ende der 1980er Jahre arbeitete Regisseur George Miller an der Fortsetzung seiner Science-Fiction-Reihe, die 1979 mit Mel Gibson als Hauptdarsteller ihren Anfang gefunden hat. Für den vierten Teil wurde der Cast komplett ausgetauscht.

Die Entstehungsgeschichte von Mad Max: Fury Road Zu Amazon Jetzt vorbestellen

In Mad Max Fury Road, der im Sommer 2015 in die Kinos kam, verkörperten Charlize Theron und Tom Hardy die Figuren Imperator Furiosa und Max Rockatansky. Wie sich nun herausstellt, wurde zu einem früheren Zeitpunkt der Produktion überlegt, zwei völlig andere Stars für die Rollen zu besetzen: Angelina Jolie und Brad Pitt.

Sci-Fi-Epos: Angelina Jolie und Brad Pitt sollten Imperator Furiosa und Max Rockatansky spielen

Diese spannende Trivia stammt aus dem Buch Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, das am 22. Februar 2022 erscheint und die Entstehungsgeschichte des Films erzählt. Auf Twitter teilt Autor und Popkultur-Kolumnist Kyle Buchanan einen kleinen Auszug aus seinem Werk.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als sich Miller 2001 – damals noch unter dem Dach von 20th Century Fox – an einen seiner vielen Versuche wagte, um Mad Max: Fury Road endlich ins Kino zu bringen, war unklar, ob Gibson als Titelheld zurückkehren würde. Auf Basis dieser Ungewissheit wurden verschiedene Namen durch den Raum geworden, u.a. die von Jolie und Pitt.

Der Mad Max: Fury Road mit Angelina Jolie und Brad Pitt ging in der Produktionshölle unter

Von dem Power-Couple, das 2005 mit Mr. & Mrs. Smith Hollywood eroberte, waren sie damals noch ein Stück entfernt. Gefragt waren sie trotzdem: Jolie etablierte sich gerade mit Nur noch 60 Sekunden und Lara Croft: Tomb Raider als Actionheldin. Pitt kam von einer Reihe an Achtungserfolgen und hatte Ocean's Eleven in den Startlöchern.

Schlussendlich ist der Mad Max: Fury Road aus dem Jahr 2001 nie über die Vorproduktion hinausgekommen. Nach den Terroranschlägen am 11. September wurde das Projekt wieder auf Eis gelegt. Die Entwicklung der jetzigen Version begann erst Ende der 2000er Jahre mit Warner Bros. als finanzierendes Studio im Rücken.

Mit Mad Max: Furiosa entsteht aktuell der nächste Mad Max-Film. Wie es der Titel erahnen lässt, fokussiert sich das Prequel auf die Vorgeschichte von Imperator Furiosa. Nach Theron übernimmt Das Damengambit-Star Anya Taylor-Joy den ikonischen Part. Der deutsche Kinostart ist für den 23. Mai 2024 geplant.

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar

Welche Serien startet im Februar 2022 neu auf Netflix, Amazon und Co. und sind einen Blick wert? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber durchforsten wir das Angebot der einzelnen Streaming-Dienste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr Mad Max: Fury Road lieber mit Angelina Jolie und Brad Pitt gesehen?