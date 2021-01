Emma Caulfield in WandaVision: Dottie könnte eine geheime Doctor Strange 2-Figur sein

Die temperamentvolle Dottie ist ein Highlight der 2. Folge WandaVision. Hinter der Figur von Emma Caulfield könnte sich laut einer neuen Theorie aber noch viel mehr verbergen.

Mit den Kinofilmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) hat WandaVision nicht mehr viel gemeinsam. Das mussten viele Fans am Wochenende feststellen, nachdem die ersten beiden Folgen der Disney+-Serie veröffentlicht wurden.

Der schräge Stil im altmodischen Sitcom-Setting der 50er-Jahre hat bei Marvel-Fans für Reaktionen zwischen Begeisterung und Verärgerung gesorgt. Doch in der MCU-Serie ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. In der kommenden 3. Folge könnte die Serie schon wieder ganz anders aussehen.

Einige Figuren aus WandaVision dürften sich im Laufe der 1. Staffel noch stark verändern oder mit überraschenden Enthüllungen aufwarten. Dazu könnte auch Dottie (Emma Caulfield) gehören, die Folge 2 mit ihrer temperamentvollen Art aufgewirbelt hat.

Ist Dottie in WandaVision eine geheime Figur für Doctor Strange 2?

In ihrer Rolle als Dottie sorgt Emma Caulfield in der 2. Folge der MCU-Serie für ordentlich Trubel. Die meisten dürften die Schauspielerin noch als Anya aus Buffy - Im Bann der Dämonen kennen. In WandaVision wird sie dagegen zur herrlich fiesen Vorstadt-Königin, die in den Augen der anderen Westview-Bewohnerinnen das Sagen hat. Dabei wirkt sie so, als könnte sie alle fünf Desperate Housewives auf einmal zum Frühstück verspeisen.

Doch hinter Dottie könnte sich noch mehr verbergen. Von Comic Book kommt eine neue Theorie, die Emma Caulfields Figur mit einem Charakter aus dem Doctor Strange-Universum in Verbindung bringt: Clea.

In den Comics ist sie eine mächtige Magierin, die gleichzeitig die Nichte des riesigen Monsters Dormammu aus der Dunklen Dimension ist. In den Marvel-Vorlagen arbeiten Strange und Clea miteinander, kommen zusammen und trennen sowie versöhnen sich mehrmals.

Dass sich hinter Dottie in Wirklichkeit Clea verbergen könnte, liegt auch daran, dass WandaVision eine Brücke zum kommenden MCU-Blockbuster Doctor Strange 2 schlagen wird. Damals berichteten wir bereits darüber, dass die Magierin in dem Sequel auftauchen soll. Ein Casting-Aufruf sorgte Anfang 2020 für die Meldung, dass Clea in dem Film dabei sein dürfte.

© Marvel Clea in den Marvel-Comics

In den ersten zwei Folgen von WandaVision wird noch nicht klar, wovon die gesamte 1. Staffel überhaupt handeln wird. Erste Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass Wanda aka Scarlet Witch und Vision in einer Art Scheinwelt oder Simulation gefangen sind. Der große Bösewicht, falls es überhaupt einen gibt, ist aber noch unbekannt.

Comic Book geht bei der Clea-Theorie noch darauf ein, dass die Marvel-Figur Nightmare der nächste große Bösewicht wird. Der Erzfeind von Strange könnte in der MCU-Serie eingeführt werden, wo sich Scarlet Witch und Emma Caulfields Dottie aka Clae später gegen den Antagonisten verbünden. Am Ende könnte der gemeinsame Kampf dann in Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness überleiten.

Bisher handelt es sich dabei aber nur um eine Theorie. Wie es in WandaVision weitergeht, erfahren wir ab dem 22. Januar. Dann erscheint Folge 3 bei Disney+. Der Rest der Staffel folgt genauso im Wochentakt.

