Doctor Strange 2: Neue mächtige Marvel-Zauberin in Fortsetzung dabei

Der kommende Doctor Strange 2 soll einen Blick in bizarre Parallelwelten werfen und gleich mehrere MCU-Serien zusammenbringen. Offenbar taucht dabei auch eine neue Marvel-Figur auf.

Es war ein turbulenter Jahresstart für die Produktion von Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness. Denn obwohl der Film erst Mitte nächsten Jahres erscheint, steckt er zurzeit in Schwierigkeiten. Zunächst bekräftigte MCU-Boss Kevin Feige, dass die Fortsetzung doch kein Horrorfilm wird.

Dann folgte der Ausstieg von Regisseur Scott Derrickson - wegen "kreativer Differenzen". Einen Ersatz gibt es zwar noch nicht, die Produktion geht aber weiter. So soll laut Comic Book Movie mit der mächtigen Magierin Clea eine neue Figur auf Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) treffen.

Clea in Doctor Strange 2: Das ist die mächtige Marvel-Magierin

So soll es einen Casting-Aufruf für eine weibliche Hauptrolle gegeben haben. Diese suche nach einer Frau zwischen 27 und 42 jeglicher Herkunft, welche die "Qualität einer führenden Frau" hat. Dabei soll es sich um Clea handeln. In der bekannt gewordenen Inhaltsangabe von Doctor Strange 2 wird sie noch nicht erwähnt.

Clea ist niemand geringeres als eine Sorceress Surpreme, und zwar die der Dunklen Dimension. Dort kämpfte Doctor Strange im ersten Teil gegen Dormammu. Tatsächlich ist Clea die Nichte des riesigen Monsters. Sie könnte sich also im kommenden Film gegen Strange stellen.

In den Marvel-Comics arbeiten Strange und Clea aber schnell zusammen und verlieben sich. Mehrmals trennen und versöhnen sich die beiden. Das dürfte interessant werden, da Rachel McAdams als Stranges Ex-Freundin Christine ebenfalls wieder mit von der Partie sein soll.

Doctor Strange: Teil 2 steuert auf eine große Enttäuschung zu

In den Comics ist Clea hinsichtlich ihrer magischen Fähigkeiten Strange ebenbürtig, auch wenn sie außerhalb der Dunklen Dimension nicht so stark sind. Da wird es besonders spannend sein, wenn sie auf Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) trifft, welche in Doctor Strange 2 auftauchen wird.

Cleas erster Auftritt im MCU wird in Doctor Strange 2 ab dem 6. Mai 2021 im Kino zu sehen sein.

Freut ihr euch auf die neue Zauberin Clea in Doctor Strange 2?