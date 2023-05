"Ende unserer Filmkarriere": Der erste Super Mario Bros. Film hat das Regie-Duo ruiniert

Der neue Super Mario Bros. Film fährt einen Erfolg nach dem anderen an den Kinokassen ein. Die erste Verfilmung des Stoffs kostete seinem Regie-Team dagegen die Karriere.

Der erste Box-Office-Überflieger 2023 steht fest: Der Super Mario Bros. Film läuft seit knapp einem Monat in den Kinos und hat bereits über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Das bunte Animationsabenteuer, das auf der gleichnamigen Nintendo-Marke basiert, ist damit der bisher erfolgreichste Film des Jahres.

Erfolg im Kino hatten die Mario-Brüder nicht immer. Die erste Verfilmung aus dem Jahr 1993 ging als legendärer Flop in die Geschichtsbücher ein. Nicht nur scheiterte Super Mario Bros. an den Kinokassen. Der eigenwillige Film wurde sowohl von der Kritik als auch dem Publikum verhöhnt. Erst Jahre später erlangte er Kultstatus.

Der erste Super Mario Bros. Film beendete die Hollywood-Karrieren von Rocky Morton und Annabel Jankel

Für das Regie-Duo Rocky Morton und Annabel Jankel hatte die Mario-Niederlage in den 1990er Jahren bittere Konsequenzen. Der Film beendete quasi über Nacht ihre Karrieren, wie Variety in einem Hintergrundbericht zusammenfasst.

Hier könnt ihr den Trailer zu Super Mario Bros. schauen:

Super Mario Bros. - Trailer (Deutsch)

Schon vor dem Kinostart war Morton und Jankel klar, dass sie keine Zukunft in der Traumfabrik haben, als King Kooper-Darsteller Dennis Hopper in einem Interview folgenden Satz formulierte:

[Rocky Morton und Annabel Jankel] geben keine Interviews? Das ist das Klügste, was ich von ihnen gehört habe. Das ist das einzige Intelligente, dass sie wirklich jemals getan haben.

Wie Variety schreibt, wurden Morton und Jankel einen Tag später von ihrer Agentur, CAA, gefeuert, was einem Todesurteil gleichkam. Wer von so einer einflussreichen Hollywood-Agentur fallengelassen wird, bekommt nur sehr schwer wieder einen Fuß in die Tür. Morton zieht ein niedergeschlagenes Fazit unter Super Mario Bros.:

Es war das Ende unserer Filmkarriere. Nach Super Mario Bros. wurden wir von Hollywood im Stich gelassen.

Was Morton und Jankel noch mehr wehgetan hat, waren die Reaktionen des Casts, der öffentlich gegen sie wetterte. Bob Hoskins, der damals als Mario zu sehen war, nannte den Film etwa einen "Albtraum" und die "größte Enttäuschung seiner Karriere". Für das Regie-Duo hatte er nur ein verächtliches "verdammte Idioten" übrig.

Nach Super Mario Bros. haben Morton und Jankel nie wieder zusammen einen Kinofilm gedreht. Jankel gründete das auf TV-Werbung spezialisierte Unternehmen MJZ. Jankel arbeitete an diversen TV-Projekten und brachte 2018 nach langer Pause mit Der Honiggarten ihren ersten Film seit Super Mario Bros. ins Kino.

Das große Comeback der beiden lässt jedoch bis heute auf sich warten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.