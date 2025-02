Endlich bestätigt: So lange fehlt Bailey in The Rookie Staffel 7

Die 7. Staffel von The Rookie ist ohne Jenna Dewan gestartet. Alexi Hawley verriet bereits, wie lange sich Fans noch auf ihre Abwesenheit einstellen müssen.

The Rookie-Fans werden seit wenigen Wochen mit neuen Folgen der beliebten Krimi-Serie mit Nathan Fillion beschenkt. Nachdem die 7. Staffel Mitte Januar in den USA gestartet ist und im englischen Original nur wenige Tage später in Deutschland im Stream zur Verfügung stand, bringt WOW die neuen Folgen nun im Wochentakt auch auf Deutsch.

Während sich Fans auf die Rückkehr vieler Serienlieblinge und auch einiger alter Bekannter freuen durften, die Jahre alte Fragen aufklären, mussten sie bisher mit der Abwesenheit einer wichtigen Figur vorliebnehmen: Jenna Dewans Bailey. Ihr könnt jedoch aufatmen – denn Bailey Rückkehr ist bereits in Sicht.

Jenna Dewan kehrt zu The Rookie zurück: Bailey taucht in Staffel 7 Folge 3 auf

Jenna Dewans Abwesenheit in The Rookie Staffel 7 hatte einen einfachen Grund: Die Schauspielerin war schwanger und hat vor kurzem ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Nun steht ihrer Rückkehr zur Serie nichts mehr im Wege – und diese kommt schneller als gedacht: Bereits in Folge 3 von Staffel 7 ist Jenna Dewan wieder als Bailey zu sehen, wie Showrunner Alexi Hawley im Vorfeld gegenüber Screen Rant teaste:

Jenna hat ein Kind bekommen, also werden wir sie zum Ende von Episode 3 sehen.

Hört hier einen Podcast zu The Rookie:

In der Episode wird die Storyline aus dem Finale von Staffel 6 aufgenommen, in dem Baileys Ex-Freund Jason Wyler (Steve Kazee) mit dem Rookie-Bösewicht Oscar (Matthew Glave) aus dem Gefängnis ausbrach und Unheil für Bailey sowie die gesamte LAPD vorsah.

Wann und wo könnt ihr Folge 3 von The Rookie Staffel 7 schauen?

Episode 3 ist in den USA bereits über die TV-Bildschirme gelaufen und auch in Deutschland steht die Folge bereits in englischer Originalsprache bei WOW im Abo zur Verfügung. In der deutschen Synchronfassung erscheint die Folge am 7. Februar 2025 auf dem Streamer. Ihr müsst euch also nicht mehr lange gedulden, bis ihr Bailey bei The Rookie wiederseht.