Endlich: Der bessere Schlag den Raab-Ersatz kehrt zu ProSieben zurück

Die Raab-Revivals schießen nur so aus dem Boden. Der nächste Show-Rückkehrer verschwand vor einigen Jahren geräuschlos aus dem TV. Jetzt sollen 2 neue Folgen kommen.

Alles kehrt zurück, nur Stefan Raab selbst nicht. Wer in den nächsten Wochen und Monaten ProSieben einschaltet, wird sich im Jahr 2011 wähnen. TV Total läuft seit einem Jahr wieder, diese Woche feiert die Wok-WM ihr Comeback und Mitte Dezember kommt die Autoball-WM. Ein Dauerbrenner ist seit Raabs Ruhestand im Jahr 2015 auch Schlag den Star, ein Spin-off des Mega-Erfolgs Schlag den Raab. Wie Wunschliste berichtet, belebt ProSieben eine weitere Ersatz-Show des TV-Zweikampfes.

Der bessere Schlag den Raab-Ersatz kehrt zu ProSieben zurück

Erinnert ihr euch an Schlag den Besten? Die "Schlag den..."-Variante wird nach fast 3 Jahren Pause überraschend fortgesetzt. Sie unterscheidet sich von der "Star"-Variante in einem entscheidenden Detail: Hier kämpfen zwei Normalos in Sportwettbewerben, Geschicklichkeitsspielen und Quizzen gegeneinander um 50.000 Euro.

Es steht also viel mehr auf dem Spiel, als wenn Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke ein Duell ausfechten. Da geht es höchstens um die Ehre, während bei Thomas Meier aus Wuppertal 50.000 Euro einen neuen Lebensabschnitt einläuten können. Diese Fallhöhe machte einen großen Reiz des Raab-Originals aus.

Wie funktioniert Schlag den Besten und wann kommen die ersten Folgen?

Gewann ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin das Duell, trat er oder sie in der nächsten Folge wieder an – und der Gewinn verdoppelte sich. Ein eigentlich unwiderstehlicher, emotionaler Modus, der aber am 25. Februar 2020 zum vorerst letzten Mal durchgeführt wurde.

Ob ProSieben die alten Regeln wieder aufnimmt, steht noch nicht fest. Bestätigt sind nur die Aufzeichnungen zweier Ausgaben. Ob die Reihe dauerhaft gesendet wird, hängt auch vom Erfolg der beiden Episoden ab. Eingestellt wurde die Show schließlich nur, weil die Quoten rückläufig waren.

Die beiden Schlag den Besten-Folgen werden am 2. und 5. Dezember 2022 aufgezeichnet. Mit der Ausstrahlung könnt ihr im Spätwinter oder Frühfrühling 2023 rechnen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.