Wednesday-Star Jenna Ortega gibt 4 aufregende Versprechen für Staffel 2: "Jede Folge wird wie ein Film"

Während das Netflix-Publikum ungeduldig auf die 2. Staffel der Hit-Serie Wednesday wartet, feuert Hauptdarstellerin Jenna Ortega die Vorfreude mit mehreren Versprechen an.

Alles, was wir zur 2. Staffel von Wednesday wissen, deutet darauf hin, dass die Netflix-Serie dann an ihren Ruf als Überraschungshit anknüpfen will. Nun befeuert auch Hauptdarstellerin Jenna Ortega die Vorfreude mit neuen Details zum Wiedersehen.



Jenna Ortega macht große Versprechungen für Netflix' 2. Staffel von Wednesday

Nach dem Drehortwechsel von Wednesday und dem Ende des Hollywood-Streiks arbeitet Netflix wieder auf Hochtouren daran, die 2. Staffel der Addams Family-Figur auf die Beine zu stellen. Um die Wartezeit zu verkürzen, machte Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega gegenüber E! sogar schon ein paar Enthüllungen:

Netflix Wednesday Staffel 2 kommt

Wir lehnen uns diesmal etwas mehr in die Horror-Richtung, aber das ist wirklich, wirklich aufregend. Während Wednesday einen kleinen Entwicklungsbogen braucht, verändert sie sich aber niemals wirklich und das ist das Wundervolle an ihr. Es gibt ein paar wirklich gute One-Liner. Alles ist größer und kommt mit mehr Action daher. Ich denke, jede Episode wird sich wie ein Film anfühlen, was toll ist.

Jenna Ortegas Enthusiasmus zur 2. Staffel Wednesday hört sich auf jeden Fall besser an, als ihre letzten qualvollen Dreherfahrungen mit der Netflix-Serie. Wenn ihre vier neuen Versprechungen von mehr Horror, coolen Sprüchen, größerer Action und filmreifen Episoden wahr werden, sieht es so aus, als könnten die Fans bald wieder tanzen vor Freude. Aber natürlich nur stilecht mit ausdruckslosem Gesicht.

Wann kommt die 2. Staffel von Wednesday zu Netflix?

Ein festes Startdatum hat die 2. Staffel Wednesday bei Netflix noch nicht. Die Dreharbeiten sollen im April 2024 in Irland beginnen. Die Rückkehr der Serie von Alfred Gough und Miles Millar wird also frühestens für Ende 2024 erwartet. Es kann auch erst 2025 so weit sein.

Drama um Wednesday: Was Staffel 2 besser machen muss

Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine 2. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt. Dennoch gibt es Kritik - vor allem von Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Der Dreh der Serie lief offenbar unter starkem Zeitdruck ab. Hendrik Busch und Matthias Hopf besprechen, was in Staffel 2 besser werden muss.

Auch inhaltlich gibt es Mängel: War das Liebesdreieck um Wednesday wirklich passend? Und sieht Wednesday überhaupt wie eine Serie des Meister-Regisseurs Tim Burton-Serie aus?