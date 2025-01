Endlich komplett bei Netflix: Action-Reihe, die seit 20 Jahren perfekte Unterhaltung liefert

Netflix lässt es am ersten Wochenende des neuen Jahres krachen und nimmt einen der größten Action-Blockbuster der vergangenen Saison ins Programm. Die ersten drei Teile der Reihe könnt ihr auch streamen.

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Kinostart landet Bad Boys: Ride or Die im Streaming-Abo bei Netflix. Der vierte Teil der beliebten Action-Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen konnte über 400 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen und sorgt zwei Stunden lang für Adrenalin.

Bad Boys 4 neu bei Netflix: Unterhaltsames Action-Feuerwerk mit Will Smith und Martin Lawrence

1995 kam der erste Bad Boys-Film ins Kino und avancierte zum Erfolg auf ganzer Linie. Acht Jahre später kehrten Smith und Lawrence in die Straßen von Miami zurück. Danach lag die Reihe jedoch überraschend lange brach. Erst 2020 gelang mit Bad Boys For Life die Wiederbelebung des hemmungslos krachenden Krawalls.

Genau an diese Wiederbelebung schließt Bad Boys: Ride or Die an. Jemand versucht, das Vermächtnis von Captain Conrad Howard (Joe Pantoliano) zu beschmutzen. Angeblich soll der Chef von Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) in krumme Geschäfte verwickelt gewesen sein. Die Detectives wittern eine Verschwörung.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bad Boys: Ride or Die schauen:

Bad Boys: Ride or Die - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Es dauert nicht lange, bis Mike und Marcus auf der Flucht vor ihren eigenen Leuten sind. Das bringt eine äußerst amüsante wie kurzweilige Dynamik in die Reihe – nicht zuletzt haben die beiden immer noch nicht gelernt, zuerst die Fragen zu stellen, ehe sie sich ins Gefecht stürzen. Die Bad Boys-Reihe geht überaus chaotisch weiter.

Es ist jedoch nicht nur das Chaos, das dem vierten Teil einen Pulsschlag verleiht. Ein weiteres Element, das Bad Boys seit der Leinwandrückkehr vor vier Jahren begleitet, ist das Hadern mit dem Alter. Mike und Marcus werden nicht jünger und spielen mit dem Gedanken vom Ruhestand – ein ruhiges Leben im Freundes- und Familienkreis.

Entgegen der vulgären Action-Orgie, die jedes Bad Boys-Abenteuer in seinem Herzen ist, erhalten die vom glühenden Sonnenlicht durchfluteten Bilder einen melancholischen Anstrich, der die protzig inszenierte Gewalt ins Verhältnis mit ihren Konsequenzen rückt. Ewig kann es nicht so weitergehen, vorerst bleibt aber keine Zeit zum Luftholen.

Wie sich die Bad Boys-Reihe im Verlauf der Jahre entwickelt hat, könnt ihr ab sofort bei Netflix nachvollziehen. Nachdem bis dato nur die ersten drei Teile im Streaming-Abo vertreten waren, steht jetzt dem kompletten Binge-Marathon nichts mehr im Weg.

Zum Weiterlesen:

Kommt Bad Boys 5 mit Will Smith und Martin Lawrence?

Da die letzten beiden Bad Boys-Filme an den Kinokassen überzeugen konnten, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Studio Sony Teil 5 grünes Licht gibt. Bisher ist das allerdings nicht geschehen. Will Smith und Martin Lawrence haben dafür durchblicken lassen, dass sie bei einer weiteren Fortsetzung sofort dabei wären.