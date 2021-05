Endlich konkrete Infos zur Friends-Reunion: 5 Dinge, auf die wir uns freuen können

Die Friends-Reunion passiert wirklich. Nachdem es vor wenigen Tagen einen kurzen Teaser zu sehen gab, veröffentlicht HBO Max nun einen langen Trailer, der auf das einmalige Event vorbereitet.

Friends gehört zu den populärsten Sitcoms der Fernsehgeschichte. Vor 17 Jahren wurde die letzte Folge der 10. Staffel ausgestrahlt. Seitdem haben wir Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross nicht mehr in ihrem New Yorker Apartment zusammen gesehen. In wenigen Wochen wird sich das allerdings ändern.



Langer Trailer zeigt mehr von der großen Friends-Reunion

Der US-amerikanischen Streaming-Dienst HBO Max veröffentlicht am 27. Mai 2021 das Special Friends: The Reunion. Alle Stars der Serie sind dabei, angefangen bei Jennifer Aniston und Courteney Cox über Lisa Kudrow und Matt LeBlanc bis hin zu Matthew Perry und David Schwimmer.

Alle 10 Friends-Staffeln auf 41 Discs in einer Box Zu Amazon Zum Nachholen

Nachdem der erste Teaser noch nicht allzu viel über die Friends-Rückkehr verraten wollte, gewährt uns der über zweiminütige Trailer nun einige konkrete Einblicke in das Event.



Hier könnt ihr den Trailer zu Friends: The Reunion schauen:

Friends: The Reunion - Trailer (English) HD

Mit dem Trailer zu Friends: The Reunion ist endgültig klar: Hierbei handelt es sich um keine neue Episode, die die Geschichte der Figuren fortsetzt. Stattdessen erwartet uns Special, das vor Live-Publikum auf jener Studio-Bühne aufgezeichnet wurde, auf der einst auch die einzelnen Folgen der Sitcom entstanden sind, namentlich Stage 24.

Ausgehend vom Trailer dürfen wir uns neben der Rückkehr des Ensembles auf die fünf folgenden Dinge freuen:

Die Rückkehr an alte, nachgestellte Sets



Interviews und Unterhaltungen mit den Stars

Ein Table Read beliebter Szenen aus der Serie

Ein Trivia-Quiz mit Friends-Fragen

Viele, sehr viele Gaststars

Die Friends-Reunion auf HBO Max platzt aus alle Nähten

Vor allem der letzte Punkt lässt fragen, wie lange dieses Reunion-Special dauert. Als wäre es nicht schon aufregend genug, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer wieder in einem Raum zu sehen, wartet Friends: The Reunion mit zahlreichen Gaststars auf.

Bestätigt sind u.a. Reese Witherspoon, Tom Selleck, Maggie Wheeler, James Michael Tyler, Elliott Gould und Christinas Pickels. Sie alle haben in der Sitcom kleine Nebenrollen gespielt. Dazu kommen große Namen, die zum ersten Mal ins Friends-Universum eintauchen, etwa Cara Delevingne, Lady Gaga und Game of Thrones-Star Kit Harington.

Noch mehr Einblicke in die Friends-Reunion vom People-Magazin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An diesem Punkt ist noch lange nicht Schluss. Für kurze Auftritte in Friends: The Reunion konnten weiterhin Mindy Kaling, Cindy Crawford, Larry Hankin, Thomas Lennon, James Corden und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai gewonnen werden, ganz zu schweigen von David Beckham, Justin Bieber und der südkoreanische Boygroup BTS.

Friends: The Reunion wird am 27. Mai 2021 in den USA auf HBO Max veröffentlicht. Wann und wie das Special nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Friends: The Reunion?