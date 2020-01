Endlich werbefrei: Das The Big Bang Theory-Finale ist jetzt bei Netflix

ProSieben ist fertig mit The Big Bang Theory, jetzt ist Netflix dran. Seit kurzem könnt ihr das Finale ohne störende Werbung erleben und euch eine tolle Doppelfolge zusammenzustellen.

ProSieben hat The Big Bang Theory ausgesendet. Seit dem Spätherbst laufen dort nur noch Wiederholungen der populärsten Sitcom des abgelaufenen Jahrzehnts, und daran ändert sich auch erstmal nichts. Immer zu einem neuen Jahr beginnt zudem die Streuung der jeweils aktuellen Staffel auf die verschiedenen Streaming-Portale.

Netflix macht den Anfang, früher oder später greifen auch die anderen Streaming-Dienste, etwa Sky Ticket und Amazon Prime.

Nach dem Ende: The Big Bang Theory ist eine Sitcom für die Ewigkeit

Netflix übernimmt The Big Bang Theory

Seit kurzem ist die 12. und letzte Staffel The Big Bang Theory bei Netflix zu sehen und damit auch das große Finale. Die Serie steht damit erstmals komplett zum Streamen bereit. Ihr könnt einen vollständigen Rewatch starten, euch eure Lieblingsepisoden herauspicken, Fehler finden und das Finale immer und immer wieder neu erleben.

Meinung zum Abschluss: ProSieben verpatzt das The Big Bang Theory-Finale

Es profitieren auch Fans, die das Finale bereits kennen. Denn ProSieben musste die Episoden mit Werbeblöcken unterbrechen, was gerade in den beiden emotional dichten Abschlussfolgen störte.

21 Minuten dauert eine The Big Bang Theory-Episode. Wenn ihr The Big Bang Theory in den letzten 10 Jahren nur bei ProSieben verfolgt habt, wisst ihr das vielleicht gar nicht so genau. Die Laufzeit ist nicht willkürlich gewählt. Tatsächlich reichen die knapp 9 Minuten bis zur vollen halben Stunden ziemlich genau für einen langen oder 2 kurze Werbeblöcke.

Verbindet unbedingt Young Sheldon mit dem The Big Bang Theory-Finale

Wenn ihr richtig schlau seid und zudem einen Zugang zu Amazon Prime besitzt, erschafft ihr euch jetzt das bestmögliche TBBT-Finale, das es so nur in Verbindung mit dem Spin-off Young Sheldon gibt.

Die relevanten Episoden für den richtigen Big Bang-Abschluss

The Big Bang Theory Staffel 12, Folge 23: Die Keine-Konstante-Katastrophe

The Big Bang Theory Staffel 12, Folge 24: Das Stockholm-Syndrom

Young Sheldon Staffel 2, Folge 22: Köttbullar, Neutrinos und Tai Chi auf dem Dach

In der letzten Folge der 2. Staffel Young Sheldon trafen sich beide Serien zum Abschluss zum großen Crossover. Am Ende der emotionale Folge sehen wir die Big Bang-Figuren als Kinder, wie sie zeitgleich, aber tausende Kilometer voneinander entfernt, einen der traurigsten Momente in Sheldons Kindheit erleben. In den USA wurde diese Folge direkt nach dem Big Bang-Finale ausgestrahlt. ProSieben verpasste die Gelegenheit.



Schaut ihr The Big Bang Theory bei ProSieben oder bei Netflix?