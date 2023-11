Endlich wieder bei Amazon verfügbar: Einen der besten Filme aller Zeiten, der eine Milliarden-Reihe anstieß, gibt's in neuer limitierter Fassung fürs Heimkino

Jurassic Park war einige Jahre lang der erfolgreichste Film weltweit und jetzt könnt ihr euch eine begehrte neue 4K-Steelbook-Edition des Dino-Spektakels bei Amazon sichern.

Jurassic Park von Steven Spielberg löste 1993 mit seinen revolutionären Spezialeffekten eine regelrechte Dino-Manie aus. Auch heute gilt er noch ein echtes Blockbuster-Wunder, das erst einige Jahre später durch Titanic als seinerzeit finanziell erfolgreichster Kinofilm abgelöst wurde.

Exklusiv bei Amazon gibt es seit dem 19. Oktober limitiert eine neue Steelbook-Fassung in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray fürs heimische Kino.

Der erste Teil der mittlerweile sechs Filme und zwei Kurzfilme umfassenden Reihe entführte das Publikum nach einer Romanvorlage von Michael Crichton in die unglaubliche Welt eines Saurier-Freizeitparks mit genetisch wiedererweckten Urzeitechsen auf einer Insel in Zentralamerika.

Während die als Expert:innen eingeladenen Paläontologen Dr. Allan Grant (Sam Neill) und Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) sowie Chaos-Theoretiker Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) zunächst vor Begeisterung ihren Augen nicht trauen können, müssen sie bald miterleben, wie der große Dino-Traum von Parkgründer John Hammond (Sir Richard Attenborough) aus dem Ruder läuft.

Universal Jurassic Park-Cover

Jurassic Park: Kassen- und Kritikerfolg

Die Mischung aus hochspannender Dino-Action, untersetzt mit Gesellschafts- und Wissenschaftskritik, brachte einige legendäre Filmszenen hervor und setzte bei der ursprünglichen Veröffentlichung mit rund 915 Millionen US-Dollar einen Meilenstein an den Kinokassen. Innerhalb des Franchise wurde dies erst über 20 Jahre später durch Jurassic World mit 1,7 Milliarden US-Dollar übertroffen wurde.

Beim Filmportal Rotten Tomatoes gibt es für das Original eine sowohl bei Fachpresse als auch Publikum fast durchweg hohe Bewertung von 91 Prozent und auch die FILMSTARTS-Kritik mit 4,5 von 5 Sternen und dem Prädikat "hervorragend" beweist die hohe Güte des Streifens.

"Was 'Jurassic Park' an Spannung zu bieten hat, das macht so schnell kein anderer Thriller nach. [...] Die inszenatorische Qualität des Films ist tadellos. [...]", heißt es dort. Dementsprechend sollte die neue, limitierte Fassung wohl mindestens für Steelbook-Sammler:innen, aber auch allgemein für Dino- und Film-Fans einen Blick wert sein.

