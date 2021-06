Endlich wieder Netflix-Highlights: Eine der besten Serien und Haus des Geldes lassen den September eskalieren

Netflix haut in diesem September die großen Serien-Highlights raus. Neben der finalen Staffel Haus des Geldes kehrt auch die grandiose Serie Sex Education nach langer Pause mit Season 3 zurück.

Die wirklich großen Netflix-Highlights der vergangenen Jahre glänzten in diesem Jahr bisher mit Abwesenheit. Seit dem Start von Cobra Kai Staffel 3 im Januar warten wir vergeblich auf neue Staffeln der populärsten Serien-Favoriten. Das wird sich ab September ändern. Dann kehrt neben Haus des Geldes auch eine der besten Netflix-Komödien zurück.

Lange, wirklich lange mussten sich Fans gedulden. Aber nun steht endlich fest: Sex Education geht nach über eineinhalb Jahren Pause mit der 3. Staffel weiter. Und das war noch nicht alles. Bald fährt Netflix die großen Serien-Geschütze auf.

Haus des Geldes Staffel 5 und Sex Education Staffel 3: Endlich wieder Netflix-Kracher

Seit ein paar Wochen ist bekannt, dass die populäre Heist-Serie am 3. September den Startschuss für das große Finale in Staffel 5 gibt. Nur zwei Woche später startet bereits das nächste Netflix-Highlight. Der schüchterne Teenager Otis, der verzweifelte Mitschüler:innen zu Sexfragen berät und dabei versucht, sein eigenes Liebesleben auf die Reihe zu kriegen, ist zurück.

Die 3. Staffel von Sex Education startet am 17. September 2021 mit acht neuen Episoden. Fans dürfen sich auf ein neues Schuljahr an der Mooredale Secondary freuen, an der sich einiges verändert. Girls-Star Jemima Kirke ist die neue Schulleiterin Hope. Und die muss sich erstmal an die chaotischen Zustände gewöhnen.

Sex Education: Die ersten Bilder aus Staffel 3

In Staffel 3 wird es wieder einiges zu Lachen geben. Die ersten Handlungs-Informationen versprechen "Commitment-Tiere, Alien-Phänomene, Vulva-Cupcakes und vieles mehr".

Mehr Infos: Das wünschen wir uns von Sex Education Staffel 3 bei Netflix

Aber nicht nur die wilden Sex-Eskapaden der Moordale-Schülerschaft sind das Highlight von Sex Education. Denn die Teenie-Serie glänzt auch mit hervorragend pointierten Charakteren und mitfühlenden Momenten – und ja, Eric und Adam sind in Staffel 3 endlich zusammen!

Im Herbst fährt Netflix die großen Serien-Geschütze auf

Mit Haus des Geldes und Sex Education sind schon zwei der besten Netflix-Serien im September am Start. Aber danach legt der Streaming-Gigant erst richtig los. Für den Herbst und Winter sind bereits neue Staffeln folgender Serien-Highlights bestätigt:

Warum die Netflix-Serie Sex Education so wichtig ist

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.