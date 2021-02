Haus des Geldes-Finale bei Netflix: Staffel 5 startet den großen Showdown

Netflix bringt Haus des Geldes in Staffel 5 zu Ende. Alles zum Finale, dem Start, der Handlung, der Besetzung und weiteren Spekulationen könnt ihr hier nachlesen.

Die spanische Erfolgsserie Haus des Geldes erhält 2021 bei Netflix ihre 5. Staffel. Diese wird die ganze Serie zu Ende führen. Wir informieren euch hier mit ständigen Aktualisierungen bezüglich Start, Besetzung und neusten Entwicklungen zum Wichtigsten der finalen Season.



Findige Fans begnügen sich in der Wartezeit mit einer starken Ersatz-Thriller-Serie mit Haus des Geldes-Star, trotzdem ist die Erwartung an die letzte, 5. Staffel der gefeierten Heist-Serie von Álex Pina natürlich groß. Was erwartet uns also im großen Netflix-Showdown?

Wann startet Haus des Geldes Staffel 5 bei Netflix?

Ein offizielles Startdatum für das Haus des Geldes-Finale wurde von Netflix noch nicht veröffentlicht. Explica berichtet allerdings von einem internen Leak des Streaming-Dienstes, nach dem die 5. Staffel Mitte August 2021 erscheinen soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Dreharbeiten zu Haus des Geldes Staffel 5 verzögerten sich in der Corona-Pandemie, starteten schließlich im Spätsommer/Herbst 2020 und sollen Anfang 2021 enden, sodass bei Netflix nur noch die Postproduktion ansteht. Diesmal gibt es 10 Folgen statt den zuletzt 8 Episoden pro Staffel.

Haus des Geldes-Handlung: Worum dreht sich die finale Season?

Wie geht es weiter in Staffel 5? Haus des Geldes will es zum abschließenden Höhepunkt noch einmal richtig knallen lassen.

Bei der Verkündung der ersten Handlungsdetails zu Haus des Geldes versprach Serienschöpfer Álex Pina eine neue Richtung: Die Serie würde sich wandeln "von einem Schachspiel zu einer Kriegsstrategie: Attacke und Konflikt" ... es wird "extrem und grausam".

Nachdem die Bande des Professors in Staffel 3 einen neuen Raubzug in der spanischen Zentralbank in Madrid startete, um den gefassten Rio zu befreien, verblieben sie in Staffel 4 eingesperrt an diesem Schauplatz und schmolzen fleißig Gold ein.

Erinnert euch mit dem Netflix-Trailer an Staffel 4 von Haus des Geldes

Haus des Geldes - S04 Trailer (Deutsch) HD

Staffel 5 von Haus des Geldes wird diesen Überfall nun zu seinem Ende führen. Das heißt: Entweder entkommt die Bande erneut (wie aus der Notendruckerei in Staffel 2), sie werden gefasst oder sie sterben. Noch ist alles offen, auch wenn Theorien zum Haus des Geldes-Ende düstere Visionen zeichnen.



Die befreite Lissabon schaffte es am Ende von Staffel 4 von Haus des Geldes in die Bank. Der Professor wurde zuletzt in einem massiven Cliffhanger von der gefährlichen Polizistin Alicia Sierra aufgespürt. 6 drängende Fragen nach Staffel 4 von Haus des Geldes stellten wir daraufhin.

© Netflix Haus des Geldes: die berühmten Dalí-Masken

Potenzielle Spoiler, die nun in Staffel 5 von Haus des Geldes bei Netflix daran anschließen, sind folgende:

Am Set wurde Tokio in Freiheit gesichtet , was dank der Videoaufnahmen schaulustiger Fans auf ein Entkommen der Bande oder (wahrscheinlicher) auf eine Rückblende zur Einführung einer neuen Figur hindeuten könnte.

, was dank der Videoaufnahmen schaulustiger Fans auf ein Entkommen der Bande oder (wahrscheinlicher) auf eine Rückblende zur Einführung einer neuen Figur hindeuten könnte. Einen möglicherweise gespoilerten Figuren-Tod für Haus des Geldes Staffel 5 hat Netflix auch schon fallen lassen. Das könnte jedoch als Wunschdenken zum Dahinscheiden der Haus des Geldes-Hassfigur Arturo entpuppen.

Bilder und Videos zu Haus des Geldes Staffel 5

Auf erste richtige Bilder und Trailer zu Haus des Geldes Staffel 5 müssen Fans lange warten. Dafür tröstete Netflix über die lange Wartezeit aber mit einem Video-Hommage an Berlin und einem gehässigen Video zu Arturo Roman hinweg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den Social-Media-Kanälen der Stars zeigte sich unterdessen Haus des Geldes mit dreckigen Fotos und versprach auf diese Weise viel Action für das Haus des Geldes-Finale in Staffel 5.

Haus des Geldes-Besetzung: Welche Schauspieler*innen sind in Staffel 5 bei Netflix dabei?

In unserer Wer ist wer in Haus des Geldes?-Übersicht könnt ihr euch an die wichtigsten Figuren erinnern.

Oder ihr findet im Haus des Geldes-Persönlichkeitsquiz einfach selbst heraus, welcher Räuber in euch steckt. Ansonsten kehren folgende Charaktere in Staffel 5 zurück:

Die Bande des Professors in Haus des Geldes bei Netflix

© Netflix Haus des Geldes: Der Professor und seine Crew (Staffel 3)

Haus des Geldes: Die Neuzugänge in Staffel 5

Mit der Ankündigung von Staffel 5 wurden für Haus des Geldes außerdem zwei neue Gegenspieler enthüllt, die charismatisch und glamourös sein sollen und in ihrer Intelligenz dem Professor das Wasser reichen können. Gespielt werden sie von:

Die Polizei in Haus des Geldes bei Netflix

Geiseln und weitere Personen in Haus des Geldes, Staffel 5

© Netflix Haus des Geldes: Denver

Spannend wird auch, wie mit in den Hintergrund getretenen und toten Figuren in Staffel 5 umgegangen wird. (Verstorbene Bandenmitglieder wurden in Rückblenden und Traum-Sequenzen in der Netflix-Serie ja schon mehrfach zurückgeholt.)

Keine Staffel 6 für Haus des Geldes bei Netflix: Aber das ist nicht das Ende

Haus des Geldes erhält keine 6. Staffel und ist damit eine der vielen Serien, die wir 2021 verlieren.

Auch wenn Haus des Geldes nach Staffel 5 einen Abschluss finden wird, heißt das aber nicht zwangsläufig einen Abschied für immer. Es gibt mehrere Projekte, die das direkte Erbe von Haus des Geldes antreten wollen:

Ein Bollywood-Remake von Haus des Geldes als Spielfilm wurde vor einiger Zeit von Shah Rukh Khan angekündigt.

von Haus des Geldes als Spielfilm wurde vor einiger Zeit von Shah Rukh Khan angekündigt. Ein südkoreanisches Remake zu Haus des Geldes ist als Serie in Planung.

zu Haus des Geldes ist als Serie in Planung. Auch Spin-off-Andeutungen zu Haus des Geldes gab es in der Vergangenheit immer wieder. Offiziell bestätigt ist hier von Netflix noch nichts, viele Fans wünschen sich aber die Berlin-Vorgeschichte.

© Netflix Haus des Geldes

Haus des Geldes bei Netflix: Trivia-Wissen für Fans der Serie

Wer als Haus des Geldes-Fan Spaß an verblüffenden Hintergrund-Infos hat, kann sich zudem hier zu einigen spannenden Entwicklungen der Netflix-Serie vor Staffel 5 informieren:

Wenn ihr mal etwas andere Meinungen zu Haus des Geldes lesen wollt, die die Serie kritischer in den Fokus nehmen, könnt ihr hier eintauchen:

Podcast: Haus des Geldes und die spanischen Serien bei Netflix

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir die gehypte spanische Serien wie Elite und Haus des Geldes und beantworten, für wen sie sich lohnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Haus des Geldes und Elite kommen zwei der angesagtesten Netflix-Serien aus Spanien. Warum ausgerechnet Spanien bei Netflix boomt, wie gut Elite und Haus des Geldes wirklich sind und welche spanischen Serien und Filme sonst noch einen Blick wert sind, ergründen wir im Podcast.



Welches Ende wünscht ihr euch bei Netflix für Haus des Geldes Staffel 5?