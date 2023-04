Endlich wieder Sailor Moon bei RTL 2: Wann kommen die nächsten Folgen des Anime-Hits?

Der Anime-Nachmittag bei RTL 2 ist zurück, unter anderem mit Sailor Moon. Aber wann genau kommen die nächsten Folgen des Kult-Animes?

Anime-Fans sind aus dem Häuschen. RTL 2 hat nämlich den heißgeliebten Anime-Nachmittag zurückgebracht, bei dem seit Kurzem wieder Hits wie Sailor Moon oder Dragon Ball im TV laufen. Wir verraten euch, wann die nächsten Folgen Sailor Moon kommen. Und welche genau das sind.

RTL 2 zeigt wieder Sailor Moon: Welche Folgen kommen wann?

Der RTL 2-Nachmittag ist bisher auf den Sonntag beschränkt, fängt dafür aber früher an als gewohnt. Ab 11.20 Uhr läuft der Klassiker Mila Superstar, ab 13.10 Uhr laufen 5 Folgen Sailor Moon. Dabei handelt es sich um die Episoden 6-10 aus Staffel 1.

Alle Folgen Sailor Moon am Sonntag, den 23. April 2023

13.10 Uhr: Sailor Moon Staffel 1, Folge 6: Der Held meiner Träume

Sailor Moon Staffel 1, Folge 6: Der Held meiner Träume 13.40 Uhr: Sailor Moon Staffel 1, Folge 7: Ein Star wird geboren

Sailor Moon Staffel 1, Folge 7: Ein Star wird geboren 14.00 Uhr: Sailor Moon Staffel 1, Folge 8: Das Genie

Sailor Moon Staffel 1, Folge 8: Das Genie 14.25 Uhr: Sailor Moon Staffel 1, Folge 9: Keine Zeit

Sailor Moon Staffel 1, Folge 9: Keine Zeit 14.50 Uhr: Sailor Moon Staffel 1, Folge 10: Der Tempel der Verliebten

Dem Zeitplan des neuen Anime-Nachmittags bei RTL 2 entsprechend folgen ab 15.15 Uhr fünf Folgen Dragon Ball. Auch hier werden die Folgen 6-10 der ersten Staffel ausgestrahlt. Ab 17.15 ist der Anime-Nachmittag vorbei. Am Sonntag, den 30. April 2023, laufen die jeweils nächsten Folgen der drei Serien.

Der Anime-Nachmittag ist für viele Fans der japanischen Zeichentrickserien eine geliebte Kindheitserinnerung und Institution. Neben Klassikern wie Dragon Ball oder Sailor Moon kamen viele Zuschauer:innen dort zum ersten Mal in Kontakt mit den Abenteuern von Naruto, Inuyasha und anderen. RTL 2 stampfte das Wochentags-Format nach mehreren Jahren ein, insbesondere zugunsten diverser TV-Soaps.

