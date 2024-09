"Schreckliche Lügen": Erik Menendez kritisiert Netflix' neue Monster-Serie scharf

Bei Netflix steht die neue Monster-Serie über den Fall der Menendez-Brüder auf Platz 1 der Charts. Jetzt hat sich Erik Menendez dazu geäußert und die Darstellung der Ereignisse stark kritisiert.

Nach dem Netflix-Hit Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer ist mit Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez jetzt der True Crime-Nachfolger von Schöpfer Ryan Murphy erschienen. Die Story rund um die Brüder, die ihre Eltern ermordet haben, scheint wieder sehr gut anzukommen. In den Serien-Charts des Streamers steht die Produktion gerade auf Platz 1.

Jetzt hat sich der reale Erik Menendez mit einem Statement zu Wort gemeldet, um die Darstellung der wahren Ereignisse stark zu kritisieren. Für ihn ist die neue Monster-Serie eine Verzerrung der Tatsachen.

Neue True Crime-Story bei Netflix: Darum geht es im Dahmer-Nachfolger

Die zweite Staffel der Monster-Serie dreht sich um die wahre Geschichte von Lyle (Nicholas Alexander Chavez) und Erik (Cooper Koch) Menendez. Die beiden Brüder wuchsen im Beverly Hills der 1980er auf und erschossen ihre Eltern (Chloë Sevigny und Javier Bardem) 1989 mit Schrotflinten. Nach ihrer Verhaftung sagten sie aus, dass sie jahrelang von ihnen missbraucht worden sein sollen.

Schaut hier noch einen Trailer zur neuen Monster-Staffel bei Netflix:

Monster. Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Erik Menendez kritisiert Darstellung der wahren Ereignisse in Netflix-Serie

Der reale Erik Menendez ließ über seine Frau Tammi ein Statement veröffentlichen, in dem er seine Meinung zur Netflix-Serie abgibt und "schreckliche Lügen" bemängelt. Darin heißt es laut Hollywood Reporter unter anderem:

Es ist für mich traurig zu wissen, dass die unehrliche Darstellung der Tragödien rund um unser Verbrechen durch Netflix die schmerzlichen Wahrheiten um einige Schritte zurückgeworfen hat – zurück in eine Zeit, in der die Staatsanwaltschaft ein Narrativ auf der Überzeugung aufbaute, dass Männer nicht sexuell missbraucht wurden und dass Männer ein Vergewaltigungstrauma anders erlebten als Frauen.

Diese schrecklichen Lügen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten von unzähligen mutigen Opfern widerlegt und aufgedeckt, die ihre persönliche Schande durchbrochen und mutig ihre Stimme erhoben haben. Jetzt gestaltet Murphy seine schreckliche Erzählung durch abscheuliche und entsetzliche Charakterdarstellungen von Lyle und mir sowie entmutigende Verleumdungen.

Hier könnt ihr das komplette Statement auf X lesen:

