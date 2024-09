Monster: Lyle & Eric jetzt bei Netflix – Das ist die wahre Geschichte der Menendez-Brüder

Mit Monster: Lyle und Erik geht einer der größten Netflix-Serien-Hits in die nächste Runde. Lest hier die wahren Hintergründe von Lyle und Erik Menendez.

Im Jahr 2022 gelang der Netflix-Serie Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer ein weltweiter Erfolg. Die Serie sorgte für intensive Diskussionen und starke Kritik an den Verantwortlichen der Dahmer-Staffel, da sie die Gräueltaten des berüchtigten Serienmörders schonungslos wiedergab. Gleichzeitig stellte die Produktion mit Evan Peters als Jeffrey Dahmer immense Rekorde auf.

Seit ihrer Veröffentlichung am 21. September 2022 gehört Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer zu den wenigen Netflix-Produktionen, die in weniger als 60 Tagen mehr als eine Milliarde Stunden gestreamt wurden (wie Netflix selbst berichtet). Angesichts dieses Erfolgs ist es wenig überraschend, dass die Serienschöpfer Ryan Murphy und Ian Brennan ihre geplante Monster-Anthologie fortsetzen durften.

Seit 19. September 2024 gibt es den zweiten Teil der Monster-Reihe bei Netflix – diesmal mit der Geschichte von Lyle und Erik Menendez im Fokus.



Die spannendste Frage: Wer waren Lyle und Erik Menendez?

Während Jeffrey Dahmer durch zahlreiche Bücher, Dokumentationen und Fernsehberichte bereits vor dem Netflix-Erfolg relativ bekannt war, sind Lyle und Erik Menendez in Deutschland eher unbekannt. Netflix kündigt den Serienstart als "fesselndesTrue-Crime-Drama" an, das das Leben der Brüder Menendez beleuchtet. Sie wurden 1989 für den brutalen Mord an ihren Eltern in Beverly Hills verurteilt. Doch wer waren diese Brüder und wie kam es zu den Morden?

Lyle und Erik Menendez waren die Söhne von José Menendez, einem erfolgreichen Unterhaltungsexperten, und seiner Frau Kitty Menendez. Obwohl die Familie im Luxus lebte, war sie von tiefen inneren Konflikten geprägt. Hinter der glänzenden Fassade verbarg sich ein dunkles Geheimnis, wie die New York Times in einem ausführlichen Bericht schreibt.

Die Brüder, beide talentierte Tennisspieler, wuchsen unter dem enormen Druck ihres übermäßig wettbewerbsorientierten und emotional missbräuchlichen Vaters auf. Erik, der besonders unter diesem Druck litt, beging 1988 eine Serie von Einbrüchen und nahm an gerichtlicher Therapie teil.

Die Serie handelt übrigens nicht nur von dem Mord an den Eltern, sondern laut Yahoo auch von Gerüchten und Mysterien rund um die gesamte Familie. So gab es beispielsweise gegenüber dem Vater José Menendez Vorwürfe von sexuellem Missbrauch. Er soll das Boyband-Mitglied Roy Rosselló vergewaltigt haben, als dieser 14 Jahre alt war. Die Monster-Serie behandelt damit erneut äußerst abscheuliche Gräueltaten und wird weitere Abgründe der Menschheit präsentieren.



Wahre Hintergründe: Lyle und Eric ermordeten ihre Eltern mit 15 Schüssen

Am 20. August 1989 wurden José und Kitty brutal ermordet. Die Brüder behaupteten, den Mord entdeckt zu haben, als sie von einem Kinoabend zurückkehrten. Die grausame Tat, bei der 15 Schüsse abgefeuert wurden, ließ die Polizei zunächst an einen Mob-Angriff denken. In den Monaten nach dem Verbrechen lebten Lyle und Erik auffällig luxuriös, was Verdacht erregte.

Durch die Aufdeckung ihrer geheimen Geständnisse in Therapiesitzungen und die anschließenden Prozesse, die 1993 begannen, wurden die Brüder in einem von Medien geprägten Spektakel der Nation präsentiert.

Beide wurden 1996 wegen Mordes verurteilt und erhielten lebenslange Haftstrafen ohne Möglichkeit auf Bewährung. Heute, nach Jahrzehnten im Gefängnis, führen Lyle und Erik noch immer ein Leben im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses – mit anhaltendem Interesse an ihrer tragischen und grausamen Geschichte.

Die Serie wird neun Episoden umfassen – und hält brillante Schauspieler:innen bereit

Die Netflix-Serie rund um die Menendez-Brüder und ihren Mord wird insgesamt neun Folgen parat halten. In den Hauptrollen sind Nicholas Chavez als Lyle Menendez und Cooper Koch als Erik Menendez vertreten.

Chavez wurde bereits in jungen Jahren mit dem Emmy für seine Rolle in der ABC-Seifenoper General Hospital ausgezeichnet. Koch könntet ihr unter anderem aus dem queeren Bodyhorror-Film Swallowed – Es ist in dir kennen. Ryan Murphy und Ian Brennan konnten wie schon mit Evan Peters als Dahmer zwei ausgezeichnete Schauspieler gewinnen. In den Rollen der Eltern sind die bekannteren und talentierten Preisträger:innen Javier Bardem (No Country for Old Men) und Chloë Sevigny (Boys Don't Cry) zu sehen.

Den Serien-Verantwortlichen Ryan Murphy und Ian Brennan haben schon bei zahlreichen Serien zusammengearbeitet, so auch bei ihrem Durchbrauch Glee. Gemeinsam haben sie ebenfalls die Horror-Comedy Scream Queens geschaffen und die Netflix-Serie Ratched über eine monströse Krankenschwester.

Monster: Lyle & Eric könnt ihr seit dem 19. September 2024 bei Netflix streamen.