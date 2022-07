Epische Star Wars-Serie geht komplett anderen Weg als The Mandalorian und Obi-Wan Kenobi

Die kommende Andor-Serie im Star Wars-Universum umfasst fünf Jahre in zwei Staffeln. Jetzt wurde auch enthüllt, wie außergewöhnlich dieser Zeitraum erzählt wird.

Die aktuellen Star Wars-Serien auf Disney+ wie The Mandalorian und Obi-Wan Kenobi verlaufen überwiegend linear. Das kommende Rogue One-Prequel Star Wars: Andor über die Geschichte des titelgebenden Rebellen (Diego Luna) wird jedoch spannende neue Wege gehen. Das hat der Serienschöpfer Tony Gilroy in einem aktuellen Interview verraten.

Neue Star Wars-Serie setzt auf außergewöhnliches Erzählkonzept

Im Gespräch mit Empire erklärt der Andor-Showrunner, dass die fünfjährige Zeitspanne der Star Wars-Serie nicht nur auf zwei Staffeln, sondern auch in ganz spezielle Erzählblöcke aufgeteilt ist:

Der Umfang der Serie ist so riesig. Regisseure arbeiten in Blöcken von drei Folgen, also haben wir [in Staffel 1] vier Blöcke mit jeweils drei Folgen gemacht. Wir haben geschaut und gesagt: 'Wow, es wäre wirklich interessant, wenn wir wiederkommen, und wir verwenden jeden Block, um ein Jahr darzustellen. Wir rücken mit jedem Block ein Jahr näher.' Aus narrativer Sicht ist es wirklich aufregend, an etwas zu arbeiten, bei dem man einen Freitag, Samstag und Sonntag macht und dann ein Jahr springt.

Die erste Andor-Staffel wird sich über 12 Folgen hinweg auf ein einziges Jahr konzentrieren. Die schon bestätigte zweite Staffel hat auch 12 Folgen, wobei hier dann die restlichen vier Jahre der Geschichte mithilfe der verschiedenen Erzählblöcke abgedeckt werden. Klingt nach einem spannenden Konzept, das es so für eine Star Wars-Serie noch nicht gab.

Die 1. Staffel Andor startet am 31. August 2022 auf Disney+.

