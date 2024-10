Er drehte einen der besten deutschen Filme aller Zeiten: Nach 8 Jahren meldet er sich mit unheimlichen Teaser zurück

Mit dem Action-Thriller Lola rennt hat Tom Tykwer einen der besten Filme gedreht. Seit acht Jahren war er jedoch nicht mehr mit einem neuen Werk im Kino vertreten. Mit Das Licht soll sich das nun ändern.

Tom Tykwer ist einer der wenigen deutschen Filmschaffenden, der mühelos zwischen hiesigen und internationalen Großprojekten wechselt. Im Lauf seiner Karriere hat er mit Hollywood-Stars wie Tom Hanks und Clive Owen gedreht und ambitionierte Koproduktionen à la Cloud Atlas mit den Wachowski-Schwestern gestemmt.

Sein letzter Kinofilm liegt jedoch schon eine ganze Weile zurück: Das 2016 erschienene Drama Ein Hologramm für den König markiert Tykwers letzte Regiearbeit für die große Leinwand. Seit 2017 ist er als eine der leitenden Kräfte in das Serienepos Babylon Berlin involviert. Jetzt kündigt sich sein Kino-Comeback an.

Lars Eidinger und Nicolette Krebitz im neuen Tom Tykwer-Film: Der Teaser zu Das Licht sieht richtig unheimlich aus

Das Licht ist der Titel von Tykwers erstem Kinofilm in acht Jahren. Die Geschichte wird in der jüngsten Pressemitteilung als "Portrait einer Familie" umschrieben, die sich "zwischen Zusammenbruch und Neubeginn" befindet. Dazu wurde ein kryptischer Teaser-Trailer veröffentlicht, der mit seiner unheimlichen Atmosphäre definitiv Neugier weckt.



Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Das Licht schauen:

Das Licht - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Langsam bewegt sich die Kamera durch die Finsternis auf einen Berliner Plattenbau zu. In einer Wohnung blitzt ein helles Licht auf – man könnte fast meinen, dass der junge Harry Potter unter der Decke den Lumos-Zauber übt. Doch die Stimmung bei Tykwer fällt deutlich gespenstischer aus. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen.

In Das Licht lernen wir die Familie Engels kennen. Vater Tim (Lars Eidinger) und Mutter Milena (Nicolette Krebitz) haben sich nicht nur von sich selbst, sondern auch von ihren Kindern, den fast erwachsenen Zwillingen Frieda (Elke Biesendorfer) und Jon (Julius Gause) und dem unehelichen Sohn Dio (Elyas Eldridge), entfremdet.

Genau an diesem Punkt tritt die aus Syrien stammende Haushälterin Farrah (Tala Al Deen) ins Leben der Engels und sorgt dafür, dass die einzelnen Familienmitglieder ihre Einstellung und Beziehung zueinander hinterfragen. Wir dürfen gespannt sein, wie der unheilvolle Teaser und das geheimnisvolle Licht zu dieser Geschichte passt.

Nicht nur Berlin fungierte als Kulisse für Das Licht. Gedreht wurde ebenfalls in der Umgebung der Großstadt sowie in Nordrhein-Westfalen und Kenia. Zur Ankündigung des Projekts zeigte sich Tykwer begeistert, der historischen Kulisse von Babylon Berlin für einen Abstecher in die Gegenwart den Rücken zu kehren:

Nach einer ziemlich langen Zeit, die ich mit Babylon Berlin in den rauschenden 20er Jahren verbracht habe, darf ich mich endlich wieder unserer Gegenwart zuwenden.

Darüber hinaus umschrieb er seinen neuen Film wie folgt:

In Das Licht wird gestritten, gerungen und gekämpft, aber es wird auch gelacht, gesungen und getanzt. Der Film will das Spektrum der Gefühle und die entsprechenden erzählerischen Möglichkeiten herausfordern. Und die Figuren sind mir sehr vertraut. So will ich versuchen, ihre Zerrissenheit und gleichzeitige Verbundenheit für das Publikum zu spiegeln und spürbar zu machen.

Wann startet Das Licht von Tom Tykwer im Kino?

Das Licht startet am 25. März 2025 im Kino. Bis dahin werden neun Jahre seit Tykwers letztem Film vergangen sein. Der Kinostart lässt außerdem spekulieren, ob Das Licht bei der Berlinale seine Premiere feiert, die vom 13. bis zum 23. Februar 2025 stattfindet. Tykwer ist bei dem Filmfestival seit den 1990er Jahren regelmäßig zu Gast.