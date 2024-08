Er drehte eines der schockierendsten Meisterwerke der 90er – aber seit 8 Jahren warten wir auf einen neuen Film

Skandalnudel-Filmemacher Todd Solondz provoziert seit Ende der 80er Jahre mit herausfordernder Satire über die Abgründe der menschlichen Natur. Aber was macht er eigentlich seit seinem letzten Werk?

Lars von Trier, Michael Haneke und Todd Solondz haben eine Menge gemeinsam. Alle drei Regisseure drehen Filme über die garstige Misere des Menschseins. Doch während man sich während der Credits von Antichrist oder Funny Games am liebsten die Kugel geben möchte, kichert man sich nach Solondz-Filmen eher melancholisch über die Albernheit der Existenz ins Fäustchen.

Kaum ein besseres Beispiel für einen solchen Film ist sein schwarzhumoriges Skandal-Meisterwerk Happiness von 1998. Ein Film, der Solondz nach dem Erfolg seiner Außenseiterinnen-Hymne Willkommen im Tollhaus genauso gut seine junge Karriere hätte kosten können.

Happiness: Die freudlose Suche nach dem großen Glück :-)

Wie viele seiner Filme, ist Happiness als clever verwobenes Ensemble-Stück aufgebaut, das trotz aller Schock-Elemente viel Herz für seine kaputten Charaktere aufbringt und einen mit lakonischer Ehrlichkeit und sardonischem Humor um den Finger wickelt. Ein Drahtseilakt, der weniger talentierten Filmemachern bei ähnlich heißen Eisen oft misslingt.

Philip Seymour Hoffman spielt Allen, der die desillusionierte Autorin Helen (Lara Flynn Boyle) mit obszönen Anrufen belästigt und eine überraschend positive Reaktion erhält, während ihre naive Schwester Joy (Jane Adams), eine sensible Lehrerin, von allen Seiten ausgenutzt wird. Schwester Nummer drei ist Trish (Cynthia Stevenson), deren pädophiler Ehemann Bill (Dylan Baker) seinem elfjährigen Sohn zu erklären versucht, was es mit seiner Veranlagung auf sich hat – und nebenbei bizarre Tötungsfantasien tagträumt.



EuroVideo Happiness

Auf den ersten Blick mag man den Filmtitel Happiness für ironisch halten, aber das ist er eigentlich nicht. Es geht vielmehr um den Facettenreichtum dessen, was Menschen ihrer Ansicht nach glücklich macht sowie die Schwierigkeit, dieses Glück zu erlangen und sich bei Erlangen darüber zu freuen. Dem Verleiher und sogar dem Sundance Film Festival war das trotzdem mindestens eine heiße Eisenstufe zu viel, so dass der Film vorerst fallengelassen wurde.



Solondzs bisher letzter Film, Wiener Dog von 2016, stellte eine noch anthologischere Komödie mit abermals komplizierten Charakteren dar – nur unendlich weniger schockierend. Und mit einem süßen Dackel, der vielleicht auch Happiness ein paar Etagen erträglicher gestaltet hätte. Acht Jahre ist es also her, dass wir ein kreatives Lebenszeichen von diesem herausfordernden Regisseur gehört haben. Zumindest im Film, denn 2018 präsentierte er mit Emma and Max sein erstes Theaterstück in New York.

Doch was ist mit unserem Leinwand-Glück?

Skandal-Regisseur Todd Solondz dreht nächsten Film mit Marvel-Star Elizabeth Olsen

Zur Freude der Cineast:innen hat sich der 64-jährige US-Filmemacher mit seiner Faszination für Weirdos und Perverse noch immer nicht zur Ruhe gesetzt. Auch nicht im Filmbereich. Laut Variety bereitet Solondz derzeit seinen nächsten Streich namens Love Child vor. Mit WandaVision-Star Elizabeth Olsen in der Hauptrolle sowie May December-Darsteller Charles Melton als Co-Star. Das Projekt befindet sich in der Pre-Production und hatte ursprünglich Penelope Cruz und Edgar Ramirez für den Hauptcast vorgesehen.

Disney Elizabeth Olsen in WandaVision

In Love Child geht es um den elfjährigen Junior, der seine unglückliche Mutter Misty (Olsen) mit dem attraktiven Vagabunden Easy (Melton) verkuppeln möchte und dafür seinen brutalen Vater aus dem Weg räumen will. Doch Plan A geht fürchterlich schief ... und Plan B macht alles noch viel schlimmer.

Solondz selbst bezeichnet seinen neuen Film als "super lustige und verspielte Feier von Hollywood-Filmen." Den verstörenden, doppelten Boden denken wir uns einfach mal dazu, denn es ist ja nicht so, als hätten wir nichts aus seiner vergangenen Filmographie gelernt.

Leicht falle ihm das Filmemachen bis heute nicht, erklärte Solondz in einem Video von Topic . Statt umzingelt von Leuten zu sein, wäre er lieber zu Hause, was wohl erklärt, warum er keine Werke mehr am laufenden Band produziert. Doch zu Hause ziehe es ihn dann doch immer mal wieder ans Set. Whatever makes you happy, Todd.

Wie kann man Happiness im Heimkino ansehen?

Nachdem der ursprüngliche Verleiher den Film wie gesagt nicht mehr herausbringen wollte, erschien Happiness bei Trimark. Doch sowohl die US-Scheibe als auch die deutsche DVD von EuroVideo sind längst Raritäten. Und das war lange Zeit das Ende vom traurigen Lied.

Doch auch an der Happiness-Front gibt es frohe Kunde, denn das Prestige-Label Criterion Collection hat eine amerikanische DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung für den 24. September 2024 angekündigt:

Streamen kann man den Film aktuell leider nicht, was sich hoffentlich nach der überarbeiteten US-Veröffentlichung ändert. Wer in der Zwischenzeit andere Todd Solondz-Streifen streamen möchte, findet Willkommen im Tollhaus beim Amazon-Kanal Sooner, die Ensemble-Dramedy Storytelling als Leih- und Kauftitel bei Apple TV, Google Play, Amazon oder MagentaTV sowie den Anthologiefilm Wiener Dog bei Arthaus+ und MagentaTV im Abo.