Dragon Ball hat eine extrem berühmte Vorlage, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt – bei Netflix, Amazon und Disney+ gibt es 4 richtig starke Verfilmungen

Dragon Ball basiert auf einem der berühmtesten Romane überhaupt. Er erzählt von den Abenteuern des Affenkönigs – dem "originalen Son Goku". Bei Netflix, Amazon und Disney+ gibt es andere Verfilmungen, die sich lohnen.

Die Geschichten um Son Goku und seine Freunde sind aus der Popkultur nicht wegzudenken. Der Manga und der Anime Dragon Ball haben Kultstatus. Aber wusstet ihr, dass die japanische Serie eine chinesische Vorlage hat?

Son Goku basiert auf dem Affenkönig Sun Wukong aus der chinesischen Legende Die Reise nach Westen. Neben Dragon Ball haben sich noch vier weitere, starke Verfilmungen bei Netflix, Amazon und Disney+ einiges von der berühmten Vorlage geborgt.

Die Reise nach Westen: Sun Wukong ist der „originale Son Goku“

Der Roman Die Reise nach Westen * aus dem 16. Jahrhundert zählt zu den vier klassischen Romanen der chinesischen Literatur. Das sind die wichtigsten literarischen Werke Chinas. Die Reise nach Westen wurde mit Abstand am häufigsten verfilmt und Dragon Ball ist der berühmteste Vertreter.

Darum geht's in Die Reise nach Westen: Im ersten Teil wird die Geschichte Sun Wukongs erzählt. Er ist ein Affe, der erst zum König der Affen und danach unsterblich wird. Er stiftet Unruhe im Himmel, woraufhin ihn der Jade-Kaiser in einem Berg einschließt.

Der zweite Teil erzählt von einem Mönch, der von China in den Westen reist. Er will Buddhas heilige Schriften finden und schart auf seiner Reise jede Menge Gefährten um sich. Einer davon ist Sun Wukong, den der Mönch aus seinem steinernen Gefängnis befreit.

Affenschwanz und Mönchs-Kleidung: Das alles hat Dragon Ball aus Die Reise nach Westen übernommen

Dass die Namen Sun Wukong und Son Goku ähnlich klingen, ist kein Zufall. In Japan ist die Legende um den Affenkönig ebenfalls bekannt. Dort heißt Sun Wukong Son Gokū. Auch die Wahl von Son Gokus Outfit fiel nicht zufällig. Der orange-gelbe Anzug erinnert an die Kleidung der buddhistischen Mönche in China.

Fuji TV Dragon Ball: Son Goku und seine Jindujun-Wolke

Neben seinem Affenschwanz und der Fähigkeit, sich bei Vollmond in einen Weraffen zu verwandeln, besitzt Son Goku zwei Gegenstände von Sun Wukong, die alle Dragon Ball-Fans kennen:

Sein Stab , der sich nach seinem Willen vergrößern und verkleinern kann. Auch der Affenkönig benutzt ihn als Hauptwaffe.

, der sich nach seinem Willen vergrößern und verkleinern kann. Auch der Affenkönig benutzt ihn als Hauptwaffe. Eine Wolke, auf der Son Goku und Sun Wukong durch die Lüfte fliegen können.

Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hat das Motiv der gemeinsamen Reise und Freundschaft übernommen. Während im Roman Schriftrollen gesammelt werden, sind es bei Dragon Ball bekannterweise die geheimnisvollen Drachenkugeln.

Bei Netflix, Amazon & Disney+ gibt es vier weitere Adaptionen, die sich wirklich lohnen

Es gibt Dutzende Filme, Serien, Spiele und sogar LEGO-Sets, die sich an Die Reise nach Westen orientieren. Wir empfehlen allen Dragon Ball-Fans zwei Serien und zwei Filme.

Bei Netflix: Die Reise nach Westen ist eine werktreue Adaption

Die Netflix-Serie Die Reise nach Westen wurde 2018 in Australien und Neuseeland produziert. Darin macht sich der Mönch Tripitaka (The Night Agent-Star Luciane Buchanan) mithilfe des Affenkönigs Monkey (Chai Hansen) auf die Suche nach sieben Schriftrollen, um den Frieden im Land wiederherzustellen.

The New Legends of Monkey - S01 Trailer (English) HD

Die Fantasy-Serie erinnert an alte 90er-Jahre-Abenteuer wie Xena und Herkules, hat aber weitaus schickere Effekte. Sie punktet vor allem durch die kokette Darstellung Monkeys und ihren Humor. Ihr könnt die Netflix-Serie gut als Einstieg nutzen, um die wichtigsten Figuren der Vorlage kennenzulernen.

2 Staffeln mit je 10 Folgen von Die Reise nach Westen sind bei Netflix im Abo zu streamen.

Bei Amazon leihen: Jackie Chan und Jet Li verbünden sich in Forbidden Kingdom

Die Action-Komödie Forbidden Kingdom aus dem Jahr 2008 wurde hauptsächlich dafür bekannt, dass Martial Arts-Legenden Jackie Chan und Jet Li beide mitspielen.

Die Hauptfigur ist Jason Tripitakas (Michael Angarano), der aus dem modernen Amerika in das antike China verfrachtet wird. Dort muss er den Stab des Affenkönigs zu seinem Besitzer bringen, um den Jade-Kriegsherrn zu besiegen. Unterstützt wird Jason von dem Mönch (Jet Li) und einem der acht Unsterblichen, Lu Yan (Jackie Chan). Jet Li ist außerdem als Affenkönig zu sehen.

Forbidden Kingdom - Trailer (Deutsch) HD

Ein großes Highlight des Filmes ist die Kampfsequenz zwischen Chan und Li, in der sie bei ihrer ersten Begegnung um den Stab des Affenkönigs kämpfen. Der Film verbindet Elemente, die ihr aus Dragon Ball kennt, mit asiatischer Action-Filmkultur.

Forbidden Kingdom steht derzeit unter anderem bei Amazon zum Kaufen und Leihen * zur Verfügung.

Ein Disney+ Original: In American Born Chinese trifft der Sohn des Affenkönigs auf einen Highschool-Schüler

Auch Disney hat sich der Thematik angenommen und mit American Born Chinese einen Comic von Gene Luen Yang adaptiert. Darin kommt der Sohn des Affenkönigs vom Himmel auf die Erde. Er sucht nach einer geheimnisvollen vierten Schriftrolle und benötigt die Hilfe von Jin Wang (Ben Wang), einem durchschnittlichen Highschool-Schüler.

American Born Chinese - S01 Trailer (English) HD

Die Serie punktet mit sehr guten Kampfchoreografien und ihrem Humor sowie der starken Besetzung. Mit dabei sind Michelle Yeoh und Ke Huy Quan, die zuletzt gemeinsam in Everything Everywhere All at Once zu sehen waren. Neben der Hauptstory setzt sich die Serie auch gekonnt mit rassistischen Stereotypen sowie Außenseitertum und Freundschaft auseinander.

Die acht Folgen der 1. Staffel American Born Chinese könnt ihr bei Disney+ im Abo* streamen.

Bei Netflix: Eine chinesische Odyssee ist ein vielseitiges Fantasy-Abenteuer

A Chinese Odyssey Part One - Trailer (English)

In der losen Film-Adaption Eine chinesische Odyssee weigert sich der Affenkönig (gespielt vom chinesischen Multi-Talent Stephen Chow ) seinen Auftrag zu Ende zu führen und wird dafür mit dem Tod bestraft. Er wird als Joker wiedergeboren und führt eine Räuberbande an. Zwei Dämonenschwestern konfrontieren ihn jedoch mit seiner Vergangenheit.

Eine chinesische Odyssee ist eine zweiteilige Parodie auf Die Reise nach Westen und in China sehr berühmt. Fans von Stephen Chows Kung Fu Hustle werden sich an der sehr lustigen und ebenso herzzerreißenden Adaption erfreuen.

Der Film ist bei uns im Abo von Netflix im Original mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Auch wenn sich Dragon Ball und Son Goku seit den Anfängen 1986 weiterentwickelt haben, ist besonders in den frühen Geschichten der Einfluss des Romans deutlich zu spüren. Wer von der bisher einzigen direkten Live-Action-Adaption Dragonball Evolution enttäuscht war, kann sich vielleicht mit einer der vier empfohlenen Verfilmungen darüber hinwegtrösten.

