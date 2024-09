Er gilt als einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten und viel zu wenige wissen, dass man ihn noch 9 Tage gratis streamen kann

Einer der definierenden Kriegsfilme in der Geschichte der bewegten Bilder verschwindet in wenigen Tagen aus der 3sat-Mediathek. Jetzt habt ihr die letzte Chance, das Meisterwerk dort zu streamen.

Wenn wir uns das Genre des Kriegsfilms anschauen, darf ein Regisseur nicht fehlen: Oliver Stone. Der US-amerikanische Filmemacher beschäftigt sich häufig mit politischen Fragen und Konflikten. Besonders zum Vietnamkrieg hatte er einiges zu sagen: Drei Filme drehte er über die verheerende Auseinandersetzung.

Der 1986 erschienene Platoon legte den Grundstein von Stones Vietnam-Trilogie. Drei Jahre später folgte Geboren am 4. Juli, ehe Zwischen Himmel und Hölle 1993 als letztes Kapitel die Schrecken des Vietnamkriegs auf die Leinwand bannte. Der einflussreichste Teil ist fraglos Platoon, den ihr in der 3sat-Mediathek streamen könnt.

Jetzt kostenlos streamen: Mit Platoon hat Oliver Stone einen der einflussreichsten Kriegsfilme geschaffen

Die Handlung von Platoon ist im Jahr 1967 angesiedelt und dreht sich um den jungen Chris Taylor (Charlie Sheen), der sein Studium abbricht und sich freiwillig für den Militärdienst meldet. Anfangs ist er noch hoch motiviert, für sein Vaterland in den Krieg zu ziehen. Nach und nach wird er jedoch mit der grausamen Realität des Krieges konfrontiert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Platoon schauen:

Platoon - Trailer (English)

Nicht nur erlebt Chris auf dem Schlachtfeld Tod und Verderben. Auch innerhalb seines Platoons kommt es zu Machtkämpfen, die vor allem von dem skrupellosen Staff Sgt. Robert E. Lee Barnes (Tom Berenger) ausgehen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den sanftmütigen Sgt. Elias Grodin (Willem Dafoe) fertigzumachen.

Knapp zwei Stunden dauert der Streifzug durch die Kriegshölle und mit jeder vergehenden Minute sehen wir, wie Chris' anfänglicher Idealismus mehr und mehr gebrochen wird. Am Ende bleibt kaum noch etwas übrig von dem jungen Mann, der voller Tatendrang zum Militär ging. Hier gibt es keine Heldengeschichte zu erzählen.

Schonungslos inszeniert Oliver Stone diesen Niedergang. Der ikonischste und tragischste Moment des Films gehört Willem Dafoe. Zeitlupe, flehende Musik und machtlose Arme, die Richtung Himmel gehen: Ihr werdet dieses viel zitierte Bild sofort erkennen – und nie wieder vergessen. Platoon ist ein gewaltiger Schlag in die Magengrube.

Kriegsfilm-Meisterwerk: Wo kann man Platoon streamen?

Platoon könnt ihr aktuell komplett kostenlos in der 3sat-Mediathek sowie dem 3sat-Bereich der ARD-Mediathek schauen. Ihr müsst euch allerdings beeilen: Am 5. Oktober 2024 verschwindet der Film aus dem Programm. Alternativ werdet ihr bei MagentaTV im Streaming-Abo fündig. Amazon Prime Video und Co. bieten Oliver Stones Kriegsfilm-Meisterwerk derweil mit diversen Kauf- und Leihoptionen als Stream an.