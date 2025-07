Er gilt als einer der größten Skandalfilme Hollywoods: Jetzt dreht Amazon eine Neuauflage

Unter dem Dach von Amazon MGM Studios entsteht eine Neuauflage des wohl berühmtesten Erotik-Thrillers der Filmgeschichte: Basic Instinct. Sogar der Autor des Originals kehrt zurück.

Kaum ein Tag in Hollywood vergeht ohne die Ankündigung eines Remakes, Reboots oder schlicht einer Fortsetzung zu einem Film, der sich bereits in den Köpfen des Publikums festgebissen hat. Heute trifft es Basic Instinct, eines der umstrittensten Werke in der Geschichte der Traumfabrik. 1992 kam der Erotik-Thriller ins Kino.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Amazon MGM einen neuen Film der Reihe ins Auge gefasst. Bis dato sind tatsächlich nur zwei Stück erschienen: das Original und die ungeliebte Fortsetzung Basic Instinct 2: Neues Spiel für Catherine Tramell aus dem Jahr 2006. Beide Filme warten mit Sharon Stone in der Hauptrolle auf.

Neuer Basic Instinct-Film bei Amazon MGM in Arbeit

Drehbuchautor Joe Eszterhas, der bereits Paul Verhoevens provokantes Meisterwerk aus den 1990er Jahren geschrieben hat, kehrt für den neuen Basic Instinct-Film zurück. In die Wege geleitet wurde das Projekt von Produzent Scott Stuber und United Artists, die zu Amazon MGM gehören und bei Eszterhas ein neues Drehbuch bestellt haben.

Zwei Millionen US-Dollar sollen die Rechte an der Marke gekostet haben. Wenn der Film tatsächlich gedreht wird, könnte sich der Wert des Deals sogar verdoppeln. Das würde das Basic Instinct-Reboot zum größten Spec-Sale des Jahres machen. Sprich: Die Rechte sind gesichert, aber die Umsetzung gilt damit noch nicht als gesetzt.

Entscheidend ist nun, dass Eszterhas eine Idee abliefert, die das Studio überzeugt, um weiterhin Geld in das Projekt zu stecken. Ziel ist es, die Basic Instinct-Marke langfristig zu neuem Leben zu erwecken. Weitere Pläne sind bis dato nicht bekannt, auch im Hinblick auf die Ausrichtung der Geschichte und die Besetzung.

Provokanter Erotik-Thriller, der zum Skandalfilm wurde

Das Original erzählt von Detektiv Nick Curran (Michael Douglas), der auf die verführerische Schriftstellerin Catherine Tramell (Sharon Stone) trifft, ihres Zeichens die Hauptverdächtige im Mordfall eines Musikers ist. Es dauert nicht lange, bis die Grenzen zwischen Beruf und Begehren verschwimmen – mit verheerenden Folgen.

Als Skandalfilm galt Basic Instinct damals vor allem aufgrund der expliziten Darstellung von Sexualität und Gewalt. Besonders eine Verhörszene, in der Stones Figur die Beine übereinanderschlägt und dabei offenbar keine Unterwäsche trägt, sorgte für Diskussionen. An den Kinokassen war der Film dennoch ein Riesenerfolg.