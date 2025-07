Amazon legt einen der ikonischsten Ganoven-Filme neu auf und der Cast wird immer besser

Unter dem Dach von Amazon MGM Studios entsteht aktuell nicht nur das James Bond-Reboot. Auch ein neuer Thomas Crown-Film von und mit Michael B. Jordan befindet sich in Arbeit.

Während alle Augen auf den nächsten James Bond-Film gerichtet sind, befindet sich bei Amazon MGM die Neuerfindung einer weiteren Kultfigur in Arbeit, die ihr unbedingt im Blick behalten solltet: Thomas Crown. Vor 57 Jahren stürzte sich der charmante Ganove in seinen ersten Heist. Nach langer Pause soll er jetzt zurückkehren.

Michael B. Jordan spielt die neueste Version des Kriminellen, vor dem kein Tresor sicher ist. Zumindest so lange, bis er auf die Versicherungsdetektivin Vicki Anderson trifft und sich verliebt. Jordan spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern übernimmt auch die Regie. Darüber hinaus stehen nun drei weitere hochkarätige Cast-Mitglieder fest.



Amazons Thomas Crown-Film kommt mit drei weiteren Stars

Wie Amazon MGM vor wenigen Stunden enthüllt hat, schließen sich Lily Gladstone, Danai Gurira und Kenneth Branagh dem bisher noch überschaubaren Cast des neuen Thomas Crown-Films, der im Original den Titel The Thomas Crown Affair trägt.

Gladstone ist aus Filmen wie Certain Women, First Cow und dem kürzlich erschienenen The Wedding Banquet bekannt. Ihre bis dato eindrucksvolle Rolle spielte sie in Martin Scorseses 206-minütigem Historienepos Killers of the Flower Moon, für das sie 2024 eine Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin erhalten hat.

Gurira dürfte den meisten Film- und Serienfans derweil als Michonne aus The Walking Dead bekannt sein. 126 Episoden watete sie durch die Zombie-Apokalypse, ehe sie mit Co-Star Andrew Lincoln das Spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live übernahm. Darüber hinaus spielt sie seit 2018 Okoye im Marvel Cinematic Universe.

Branagh bringt jede Menge Shakespeare-Erfahrung mit und hat sich dank Dunkirk, Tenet und Oppenheimer zu einem von Christopher Nolans Lieblingsschauspielern gemausert. Vor und hinter der Kamera war er außerdem bei den neuen Hercule Poirot-Filmen aktiv: Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil und A Haunting in Venice.

Michael B. Jordan ist bereits der dritte Thomas Crown

Der neue Thomas Crown-Film markiert den dritten Leinwandauftritt der Figur. Vor Michael B. Jordan waren Steve McQueen und Pierce Brosnan in der Rolle des genialen Diebs zu sehen, der aufpassen muss, wem er seine wahren Gefühle anvertraut, wobei fraglich ist, ob er diese jemals überhaupt irgendwem anvertrauen würde.

Alle Thomas Crown-Filme im Überblick:

Das Drehbuch zum neuen Film stammt aus der Feder von Drew Pearce (The Fall Guy) und geht auf Entwürfe von Wes Tooke (Colony) und Justin Britt-Gibson (The Strain) zurück, die wiederum auf dem Original von 1968 basieren. Zur konkreten Handlung ist bislang aber nur bekannt, dass sie dieses Mal in Europa angesiedelt sein soll.

Wann startet der neue Thomas Crown-Film im Kino?

In den USA liefert Michael B. Jordans Thomas Crown am 27. März 2027 sein Debüt auf der großen Leinwand ab. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Film hierzulande zeitnah ins Kino kommt, bevor er bei Amazon Prime erscheint. Neben Jordan, Gladstone, Gurira und Branagh gehört auch Bones and All-Star Taylor Russell zum Cast, die den Part von Faye Dunaway bzw. Rene Russo aus den vorherigen Filmen übernimmt.