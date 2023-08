Er kostete 185 Millionen Dollar: Neuen Sci-Fi-Film mit Jason Statham und Riesenmonstern jetzt fürs Heimkino sichern

Meg 2: Die Tiefe ist gerade erst in den Kinos angelaufen. Bereits jetzt könnt ihr den Sci-Fi-Film mit Jason Statham und Riesenmonstern fürs Heimkino vorbestellen.

Seit Anfang August ist Meg 2: Die Tiefe mit Jason Statham im Kino zu sehen und schickt den Action-Star nach dem ersten Meg von vor fünf Jahren abermals in den Kampf gegen diesmal gleich mehrere Riesenhaie aus der Urzeit.



Im Laufe des Jahres wird der neue Sci-Fi-Monsterfilm auch fürs Heimkino auf Disc erscheinen und kann bereits bei Amazon auf Blu-ray *, in 4K mit Blu-ray * sowie auf DVD * vorbestellt werden. Ein limitiertes 4K-Steelbook * gibt es ebenfalls.

Darum geht's in Meg 2: Die Tiefe

Vier Jahre nachdem Jonas Taylor (Jason Statham) seine erste Begegnung mit einem eigentlich als ausgestorbenen Megalodon aus der Urzeit überstanden hat, führt der Tiefseetaucher und Umweltaktivist ein Forschungsteam an, das in die kaum erkundeten Tiefen des Ozeans vorstoßen soll.

Ein gewinnsüchtiger Minen-Konzern durchkreuzt jedoch die Expedition und plötzlich finden sich alle Auge in Auge mit mehreren prähistorischen Riesen-Haien wieder, die größer sind als alles, was sie je zuvor gesehen haben. Ein knallharter Überlebenskampf entbrennt, bei dem natürlich längst nicht alle heil an die Wasseroberfläche zurückkommen.



Lohnt sich Meg 2: Die Tiefe?

Bei FILMSTARTS kam der Film in der Kritik mit 2 von 5 Sternen angesichts der ironischerweise in Masse weniger bedrohlich wirkenden Haie, hervorsehbaren Wendungen und "seltendämlicher" Bösewichte eher mittelmäßig weg. Bei der Moviepilot-Community gibt es derzeit mit 5,7 von 10 Punkten bisher eine deutlich positivere Wertung.

Laut unserer Einschätzung lohnt Meg 2 "in erster Linie für Hardcore-Jason-Statham-Fans und Guppy-Züchter:innen". Fans von Monsterfilmen dürften mit den Heimkino-Editionen des neuen Sci-Fi-Streifens mit Jason Statham und seinem Kampf gegen die Riesenhaie für ihre Sammlung dennoch auf ihre Kosten kommen.