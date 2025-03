Er sollte der Wetten, dass-Nachfolger von Thomas Gottschalk werden: Darum lehnte der TV-Moderator ab

Als Thomas Gottschalk 2011 als Moderator von Wetten, dass... aufhörte, suchte das ZDF händeringend nach einem Nachfolger. Sie hatten sogar schon jemanden im Auge, doch der lehnte ab.

In den 2000er Jahren war Wetten, dass..? in den festen Händen von Thomas Gottschalk. Im Jahr 2010 ereignete sich der schockierende Unfall von Samuel Koch in der Show, der dazu führte, dass Gottschalk ein Jahr später nach 15 Jahren die Moderation der Show abgab. Doch so einfach wollte das ZDF seine erfolgreichste Show nicht absetzen und suchte einen Nachfolger.

"Ich bin gefragt worden, ob ich es machen möchte"

Für die Nachfolge von Thomas Gottschalk hatte das ZDF mehrere Kandidaten im Rennen. Einer davon war Jörg Pilawa, der gerade erst zum ZDF gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt war er vor allem durch Herzblatt und Das Quiz mit Jörg Pilawa in der deutschen Fernsehlandschaft bekannt.

Im Podcast “Wolter Talks” spricht der Fernsehmoderator über die damalige Zeit. Er erklärt, wie es zu der Anfrage des ZDF kam:

Ich bin gefragt worden, ob ich es machen möchte. Es war ja damals dieser tragische Unfall mit Samuel Koch und dann war ja erstmal eine Pause und als es dann weiterging, wurde viel darüber gesprochen



Pilawa habe das Angebot damals überdacht und nicht sofort abgesagt.

Pilawa hatte klare Forderungen: "Muss ein neues Wetten, dass..? sein"

Nach einiger Bedenkzeit stellte Pilawa einige Bedingungen, die an eine mögliche Zusage geknüpft werden sollten. So hatte der Moderator damals folgende Forderung:

Und ich hab mich damit wirklich lange beschäftigt und meine Idee damals war zu sagen, wenn man das macht und dazu ‚Ja‘ sagt, dann muss es ein neues Wetten, dass..? sein



Für das ZDF war diese Idee von Pilawa keine Option und so kamen er und Wetten, dass...? nicht mehr zusammen. "Ich bin im Nachhinein auch froh, dass es so gekommen ist", gesteht der Moderator rückblickend auf die Entwicklung der Show. Mit Markus Lanz fand das ZDF schließlich einen Nachfolger für Gottschalk – wenn auch einen nicht ganz unumstrittenen.

ZDF hatte tatsächlich noch einen anderen Favoriten

Eigentlich hatte das ZDF einen anderen Nachfolgekandidaten für Wetten, dass...? im Auge: Hape Kerkeling. Für ihn hätte das ZDF das Format sogar etwas verändert, denn auch viele Fans wollten Kerkeling als Gottschalk-Nachfolger sehen.

Am Ende entschloss sich Kerkeling dagegen, weil ihn die Rolle als Wetten, dass..?-Moderator einengen würde. Er wollte sich weiter austoben, Bücher schreiben und Filme drehen – was er im Nachhinein auch gemacht hat.