ProSieben hat sich entschieden: So geht es für Joko & Klaas beim Sender weiter

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehören seit 15 Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten TV-Entertainern. Jetzt hat ProSieben ein klares Statement gemacht: So soll es für das Duo nun weitergehen.

Joko und Klaas zählen seit 2011 zu Deutschlands beliebtesten Moderatoren und haben mit ihren Hitshows maßgeblich zur Fernsehlandschaft beigetragen, wie wir sie heute kennen. Weg vom steifen Anzug-Glamour der 80er-Jahre, hin zu lockerer Unterhaltung mit Humor und Biss.

Die beiden Ausnahme-Talente sind inzwischen so selbstverständlich mit ProSieben verwachsen, dass man sich kaum vorstellen kann, wie der Sender ohne sein ungleiches Duo auskommen kann. Jetzt hat ProSieben über die Zukunft von Joko und Klaas entschieden.

"Öfter mal nix neues": Klaas Heufer-Umlauf witzelt über seine Zukunft bei ProSieben

Diese Neuigkeit dürfte eigentlich niemanden überraschen: ProSieben hat frisch bekanntgegeben, dass die beiden Stars ihre Exklusivverträge um unglaubliche 5 Jahre (!) verlängert haben. Damit bleibt uns das erfolgreiche Duo mindestens bis 2030 erhalten.

ProSieben zeigt sich froh, einen "langfristigen Pakt für eine erfolgreiche Zukunft" geschlossen zu haben. Joko und Klaas dürfen weiterhin das tun, was sie am besten können: Neue, spannende Showkonzepte zu produzieren, um das Publikum zu unterhalten. Und erfahrungsgemäß gewährt der Sender den beiden wieder Narrenfreiheit, um sich kreativ zu entfalten. Für Klaas bleibt alles beim Alten. "Öfter mal nix Neues!", kommentiert er die Neuigkeit humorvoll.

Henrik Pabst, der Sendechef von ProSieben lobt das Duo in höchsten Tönen: "Joko und Klaas gehören mit ihrer Produktionsfirma [...] zu den wichtigsten und kreativsten Fernsehmachern Deutschlands." Er betont, dass sie für "moderne Unterhaltung" stehen und eine "klare Haltung" beweisen. Wow, so ein Lob hören die beiden sicher gerne von ihrem Chef. Der Sender dürfte froh sein, sich in der aktuellen Situation so hochkarätige Talente zu sichern, denn RTL geht immer mehr auf Konfrontationskurs.

Joko und Klaas bei ProSieben: Was steht als Nächstes an?

Aktuell begeistert Joko Winterscheidt mit Wer stiehlt mir die Show? das Publikum. Die abgedrehte Show läuft sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Im März gibt es aber auch eine brandneue Idee des Duos zu sehen. Ab Samstag, dem 22. März 2025, startet eine neue Quizshow mit dem sperrigen Namen: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme). Fans können sich auf Action, Rätselraten und Humor freuen.