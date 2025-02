Er spielte als Kind in Indiana Jones mit und musste bei der verstörendsten Szene weinen: "Ich hatte so viel Angst"

Es ist kein Geheimnis, dass der zweite Indiana Jones-Film der mit Abstand düsterste Teil der Reihe ist. Ke Huy Quan erinnert sich an die Dreharbeiten, die ihn damals sehr mitgenommen haben.

Indiana Jones steht für aufregende Abenteuer, die mit Action und Spannung rund um den Globus führen. Mit flottem Tempo und flotten Sprüchen bahnt sich Indy seinen Weg durch die Weltgeschichte. So verspielt das oft inszeniert ist: Mitunter wagen sich die Filme auch an sehr düstere Orte, vor allem Indiana Jones und der Tempel des Todes.

Der zweite Teil der Reihe wartet mit einigen Abgründen auf, sowohl im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Regisseur Steven Spielberg bannt albtraumhafte Bilder auf die Leinwand und liefert ein paar der verstörendsten Momente seiner gesamten Karriere ab. Sogar Indy, den Helden der Geschichte, zeigt er komplett von sich entfremdet.

Ke Huy Quan hatte beim Indiana Jones-Dreh große Angst, aber Harrison Ford hat ihn getröstet

Die Dreharbeiten haben vor allem bei Short Round-Darsteller Ke Huy Quan bleibenden Eindruck hinterlassen. Beim Tempel des Todes lieferte er sein Schauspieldebüt ab – im Alter von gerade einmal zwölf Jahren. Im Interview mit Entertainment Weekly verrät er nun, dass ihm die Dreharbeiten durchaus Angst gemacht haben.

Besonders die Flucht aus dem Tempel des Todes hat Quan sehr mitgenommen:

Als wir diese Sequenz drehten, hatte ich so viel Angst. Und ich habe geweint.

Das hat auch Harrison Ford gemerkt, wie Quan erzählt:

Ich erinnere mich, dass Harrison Ford vor mir kniete und mich fragte, ob es mir gut ginge. Er sagte, und das werde ich nie vergessen: 'Ke, ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass ich dir nie wehtun werde.' Als er das sagte, oh mein Gott, da habe ich ihn noch viel mehr geliebt. Hier ist Indiana Jones, der mir sagt, dass er sich um mich kümmern wird.

Obwohl Quan und Ford danach nie wieder zusammengearbeitet haben, sorgten sie vor drei Jahren für eine der schönsten Hollywood-Reunions überhaupt. Nachdem Quan lange Zeit von der Bildfläche verschwunden war, rückte er zuletzt wieder mehr ins Rampenlicht, u.a. durch Everything Everywhere All at Once und die 2. Staffel von Loki.



Als Nächstes ist er in der romantischen Action-Komödie Love Hurts – Liebe tut weh an der Seite von West Side Story-Star Ariana DeBose auf der großen Leinwand zu sehen. Darüber hinaus spielt er eine Rolle in dem Science-Fiction-Blockbuster The Electric State, der bei Netflix veröffentlicht wird. Beide Filme starten im März.

Wo kann man die Indiana Jones-Filme aktuell schauen?

Wenn euch mal wieder nach einem Indy-Rewatch ist, benötigt ihr derzeit zwei Streaming-Abos. Die ersten vier Filme befinden sich im Programm von WOW, der fünfte Teil streamt bei Disney+. Weitere Indiana Jones-Filme sind vorerst nicht geplant.