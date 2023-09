Er spielte Dumbledore in den Harry Potter-Filmen: Michael Gambon ist gestorben

Als Professor Dumbledore hat er ab dem dritten Harry Potter-Film über Hogwarts gewacht. Jetzt ist Schauspieler Michael Gambon im Alter von 82 Jahren gestorben.

Michael Gambon ist tot. Der irisch-britische Schauspieler ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das hat seine Familie heute bekannt gegeben, wie der Guardian berichtet. Am bekanntesten war er für die Verkörperung des Zauberers Albus Dumblredore in der beliebten Harry Potter-Reihe.

Gambon wurde am 19. Oktober 1940 in Dublin geboren und interessierte sich schon früh für die Kunst der Schauspielerei. Erste Erfahrung in dem Fach sammelte er im Jahr 1963, als er ins Ensemble des Edwards-MacLiammoir Gate Theatre in Dublin aufgenommen wurde. Später arbeitete er unter Laurence Olivier am Old Vic in London.

Dort war er Teil der National Theatre Company. Durch das Theater kam er zum ersten Mal mit dem Kino in Berührung. Über 170 Einträge stehen in Gambons Filmographie. Seinen ersten Auftritt hatte er als Soldat in Othello (1965). Es handelt sich um eine Aufzeichnung des gleichnamigen Stücks, das er in London mit Olivier umsetzte.

Direkt zu Beginn seiner Schauspielkarriere auf der großen Leinwand wurde er als erster James Bond-Ersatz für Sean Connery in Betracht gezogen. Schlussendlich ging die Rolle damals jedoch an George Lazenby, der den Doppelnullagenten in dem 1969 erschienenen James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät verkörperte.

Stattdessen fand Gambon über kleine Genrefilme wie Das Dunkel der Nacht (1973) und Mondblut (1974) sowie diverse Independent -Produktionen seinen Weg ins Kino. Ein wichtiges Schlüsselwerk aus dieser Phase ist die Hauptrolle in dem heute noch provokanten Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber (1989).

Wenn wir uns in die 1990er Jahren bewegen, dürfen auf keinen Fall die Komödie Toys (1992), das Drama Dunkle Tage in St. Petersburg (1997), der Polit-Thriller The Insider (1999) und der Fantasy-Horror Sleepy Hollow (1999) vergessen werden. Der Übergang in die 2000er erfolgte mit einem Meisterwerk: Gosford Park (2001).

In dieser Dekade sollte Gambon auch die bekannteste Rolle seiner Karriere annehmen. Nach dem Tod von Richard Harris wurde er als Dumbledore-Ersatz in den Harry Potter-Verfilmungen von Warner Bros. gecastet. Sechsmal spielte er den Schulleiter von Hogwarts, angefangen bei Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004).

