Er war 25 Jahre verboten: Ekliger Sci-Fi-Horror von Regie-Legende erscheint uncut als limitiertes Mediabook

Das Spielfilm-Debüt von Kult-Regisseur David Cronenberg erscheint bald in neuen Mediabooks. Bei uns war der Sci-Fi-Horror über von Parasiten besessene Lust-Zombies 25 Jahre lang indiziert.

Neben Klassikern wie Videodrome und Die Fliege hat auch Meister-Regisseur David Cronenberg mal klein angefangen. Sein erster Langfilm Shivers, der in Deutschland den etwas griffigeren Titel Parasiten-Mörder bekommen hat, besitzt aber schon viele Markenzeichen des Kanadiers.

In Deutschland war der Sci-Fi-Horror 25 Jahre lang verboten. Nachdem erste Veröffentlichungen in limitierten Mediabooks nach der De-Indizierung vergriffen waren, legt das Label jetzt mit frischen Veröffentlichungen in bester 4K-Qualität nach. Horror- und Cronenberg-Fans sollten sich das nicht entgehen lassen.

Früher Cronenberg-Horror entfesselt Sex-Zombie-Pandemie zwischen Abscheu und Faszination

Im Mittelpunkt der Handlung befindet sich ein Wohnkomplex, in dem ein widerlicher Parasit sein Unwesen treibt. Die Opfer des schleimigen Wurm-Wesens verwandeln sich in Zombie-ähnliche Gestalten, die voller Lust oder sexbesessen übereinander herfallen.

Wie in den meisten seiner Filme verbindet Cronenberg auch für Parasiten-Mörder ekelerregenden Körper-Horror mit überraschendem Tiefgang. Neben den fantastischen handgemachten Effekten und einer eindringlichen Inszenierung sympathisiert der Regisseur sogar mit der Parasiten-Epidemie. Für ihn ist das derbe Sci-Fi-Horror-Chaos eine Chance für neue Strukturen und ein Aufbäumen gegen alteingesessene Gewohnheiten. Eine schleimige Sex-Zombie-Rebellion!

Der Cronenberg-Film war lange verboten

Laut Schnittberichte war Cronenbergs Spielfilm-Debüt von 1982 bis 2007 ungeschnitten indiziert und durfte daher nicht verkauft sowie beworben werden. Nach der Aufhebung der Indizierung wurde der Film in einer FSK-Neuprüfung ab 16 Jahren freigegeben. 2019 erschienen erstmals Mediabooks, die mittlerweile nicht mehr erhältlich sind.

NSM Records veröffentlicht am 30. Juni 2023 neue Mediabooks mit fünf verschiedenen Covern. Amazon liefert die Neuauflagen ab dem 14. Juli 2023 aus. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem zwei synchronisierte Fassungen, Audiokommentare, ein Featurette mit dem Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger, ein Interview mit David Cronenberg und ein 24-seitiges Booklet mit einem Text des Filmkritikers Manfred Riepe.

