Neu im Heimkino: Komplett bizarrer Horror mit Gladiator-Star Russell Crowe, der wunderbar am Rad dreht

Exorzisten-Horror trifft Dan Brown: The Pope's Exorcist mit Russel Crowe in der Hauptrolle ist jetzt als Heimkino-Version verfügbar.

Man nehme einen katholischen Priester, der die meisten Fälle von dämonischer Besessenheit auf weltliche Ursachen zurückführt, ein von einer Ausgeburt der Hölle besessenen Kind und eine Prise wahrer Ereignisse: Fertig ist ein klassischer Horror-Thriller, in dem nichts so ist, wie es anfangs scheint.



The Pope's Exorcist mit Hauptdarsteller Russell Crowe begibt sich auf die Spuren von Pater Gabriele Amorth, der zwischen 1986 und 2000 als Chef-Exorzist im Vatikan tätig war. Am 22. Juni 2023 erscheint der Film ungekürzt als Heimkino-Fassung auf DVD und Blu-Ray.



The Pope's Exorcist: Ungeschnittene Heimkinofassung

The Pope's Exorcist jetzt auf DVD und Blu-Ray bei Amazon bestellen

Amazon bietet The Pope's Exorcist derzeit für Vorbesteller auf DVD und Blu-Ray zum Preis von 13,99 Euro beziehungsweise 16,99 Euro an. Die Auslieferung erfolgt kostenlos für Amazon-Prime-Abonnenten pünktlich zum Erscheinungstermin am 22. Juni.



Käufer bekommen den Film in deutscher und englischer Sprachfassung inklusive Untertiteln. Als Bonusmaterial sind zwei Featurettes enthalten, die unter anderem das Leben des realen Pater Amorths beleuchten.

Davon handelt The Pope's Exorcist

Pater Gabriele Amorth, Chef-Exorzist des Vatikans, weiß, dass die meisten Fälle - oder wie er selbst sagt, 98 Prozent - angeblicher dämonischer Besessenheit eine weltliche Ursache wie eine Psychose als Ursache besitzen. Die anderen zwei Prozent sind das pure Böse.



Hier könnt ihr den Trailer zu The Pope's Exorcist schauen:

The Pope's Exorcist - Trailer (Deutsch) HD

Mit letzterem bekommt es Amorth im Fall des spanischen Jungen Henry zu tun, der nach dem tödlichen Unfall seines Vaters traumatisiert ist und plötzlich von einem Dämon besessen zu sein scheint. Amorth reist nach Spanien und versucht zusammen mit dem örtlichen Pater Thomas Esquibel, Henrys Dämon auszutreiben. Der Versuch verläuft allerdings erfolglos.

Als der Chef-Exorzist daraufhin die Ursachen für Henrys Besessenheit untersucht, stößt er auf eine Verschwörung innerhalb der Kirche. Diese entpuppt sich als der Schlüssel zum Exorzismus des Jungen.



Russell Crowe begeistert Fans in der Rolle des Exorzisten

Der Horror-Thriller The Pope's Exorcist gilt unter den Zuschauern als solider Horror-Thriller, dem Russell Crowe in der Rolle von Pater Gabriele Amorth eine besondere Strahlkraft verleiht.



Kritiker:innen bezeichnen den Film derweil als Standardkost im Exorzisten-Genre, loben aber ebenfalls die schauspielerische Leistung von Gladiator-Star Crowe. Wer einen unterhaltsamen Horror-Streifen mit Star-Besetzung sucht, wird mit The Pope's Exorcist also definitiv fündig.



