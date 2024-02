"Er war der Talentierteste": Blue Bloods-Star und Friends-Freund Tom Selleck ehrt verstorbenen Matthew Perry mit rührenden Worten

Blue Bloods-Star Tom Selleck war für mehrere Folgen im Sitcom-Hit Friends zu sehen. Nach dem Tod von Chandler-Darsteller Matthew Perry erinnert er sich an dessen großes Talent.

Lange vor dem Erfolg von Blue Bloods - Crime Scene New York spielte Serien-Star Tom Selleck in Friends mit. Im Interview ließ er nun seine Zeit bei der Sitcom Revue passieren und ehrte das Talent des 2023 verstorbenen Chandler-Darstellers Matthew Perry.

Blue Bloods-Star Tom Selleck brauchte Hilfe von Friends-Darsteller Matthew Perry

Tom Selleck spielte in neun Friends-Folgen den Augenarzt Richard Burke, der zwischenzeitlich eine Liebesbeziehung mit Monica (Courteney Cox) führt. Selleck erinnert sich besonders an die Folge Ist das Leben nicht schlecht, in der er versuchen musste, die Persönlichkeit Chandlers zu imitieren und damit an seine Grenzen kam. Gegenüber USA Today erklärte Selleck:

[In der Folge] versuchte Richard wie die Friends-Figuren zu sein und sie wie er. Matthew besaß ein Sprachmuster, das mir vorher nie aufgefallen war. Während des ganzen Drehs der Folge bat ich ihn immer, [einen der Sätze] zu wiederholen.

NBC Matthew Perry und Tom Selleck in Friends

Selleck arbeitete hart daran, Perrys einzigartige Betonung zu beherrschen. Auch sonst verstand er sich gut mit dem jungen Schauspieler, dessen Vater John Bennett Perry er noch aus früheren Zeiten kannte. Den Friends-Star beschrieb er im Rückblick mit warmherzigen Worten:

Er verkörperte rohes Talent. Matthew ist tot, daher ist es leicht, das zu sagen. Ich denke, er war der Talentierteste von einer sehr talentierten Gruppe von Menschen.

