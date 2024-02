Tom Selleck glaubte erst nicht an das große Blue Bloods-Erfolgsrezept: "Sie werden das rausschneiden, oder?"

Seit 14 Jahren lieben Blue Bloods-Fans vor allem ein zentrales Element der Krimi-Serie. Hauptdarsteller Tom Selleck glaubte erst nicht an den Erfolg dieses Herzstücks.

In der Crime-Drama-Serie Blue Bloods - Crime Scene New York geht es um eine Polizeifamilie, die seit Generationen Verbrechen bekämpft. Zum Cast der Serie gehört auch Magnum-Legende Tom Selleck, der in einem aktuellen Interview nochmal über das bevorstehende Ende der Serie gesprochen hat. Dabei verriet er auch, dass er anfangs nicht an ein Handlungselement glaubte, für das Blue Bloods gerade so beliebt werden sollte.

Tom Selleck dachte, Blue Bloods-Publikum will keine langen Dinner-Szenen sehen

Wie der Star gegenüber TV Insider erzählt, glaubte er zuerst nicht daran, dass die ausführlichen Dinner-Momente der Reagans wirklich Teil der Cop-Serie werden sollten:

Als ich die achtseitige Dinner-Szene im Drehbuch zur Pilotfolge des [ausführenden Produzenten] Leonard Goldberg sah, sagte ich: 'Sie werden das rausschneiden, oder?' Und er antwortete: 'Nein, das wird ein Herzstück der Serie sein.' Er hatte recht.

In Blue Bloods findet sich die Familie jeden Sonntag im Haus von Oberhaupt Frank (Selleck) ein, wobei die Figuren über ihre Gefühle sprechen und wichtige Lektionen diskutieren. In der Serie sind diese Szenen schnell zur Tradition geworden, die Fans sofort lieb gewonnen haben.

Tom Selleck sprach selbst bereits darüber, dass das Erfolgsrezept von Blue Bloods für ihn aus den Charakterbeziehungen besteht. Ohne die ausufernden, regelmäßigen Dinner-Szenen wären diese nie so vielschichtig geworden.

Wann und wo läuft Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

In den USA wird das große Blue Bloods-Serienfinale in zwei Teilen ausgestrahlt, die im Februar und Herbst 2024 erscheinen. Ein deutscher Start ist noch nicht bekannt. Hierzulande könnt ihr gerade bei Skys WOW Staffel 1-13 im Abo * streamen. Im Free-TV läuft Blue Bloods bei uns auf Kabel eins. Hier wurden bislang 11 Staffeln ausgestrahlt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

