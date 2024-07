Er war fast 13 Jahre Teil von Berlin - Tag & Nacht und steigt überraschend aus: "Wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen"

Die treue Fangemeinschaft von Berlin Tag & Nacht kennt sich mit Abschieden aus. Doch das heißt nicht, dass es bei jedem Mal leichter fällt. Nun steht der nächste Abgang an.

In der Serie Berlin - Tag & Nacht hatte es Rolle Basti in den letzten Wochen nicht leicht. Angefangen beim Lotto-Gewinn, der eigentlich seinem besten Freund Rick zustand, Ärger in der Schule bis hin zu seinem Stalking-Drama mit Freundin Katy. Mit letzterer konnte er sich zwar wieder versöhnen, aber Basti scheint immer paranoider zu werden. Nachdem er in eine Klinik eingewiesen wurde, dürfte einigen aufmerksamen Fans schon klar sein, worauf es hinausläuft: Basti wird dem BTN-Kosmos bald den Rücken kehren und somit auch Darsteller Martin Wernicke.



Fans sind schockiert: Martin Wernicke verabschiedet sich von Berlin – Tag & Nacht

Der Basti-Darsteller ist aus der beliebten Vorabend-Serie nicht mehr wegzudenken. Wernicke ist fast von Anfang an dabei und hat sich in den knapp 13 Jahren zum waschechten Publikumsliebling gemausert. Doch damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Auf Instagram bestätigte Martin Wernicke sein Serien-Aus in Form eines Reels. Auf Social Media postete der Darsteller einen Zusammenschnitt seiner schönsten Momente bei BTN und fügte den Schriftzug „Goodbye“ hinzu.

In den Kommentaren nahm seine Community Abschied und die Fans beteuerten nicht nur einmal, dass sie Martin und die Geschichten rund um Basti vermissen werden. "Wahnsinn, die nächste Legende geht. Danke, Martin, für lustige, tragische und einfach emotionsgeladene Storys", ließ ein Nutzer in der Kommentarspalte verlauten.



Auch wenn Bastis Geschichte bei Berlin – Tag & Nacht auserzählt ist, sei Martins Geschichte noch längst nicht vorbei, wie er in dem Beitrag anteast. Auf Martin Wernicke müssen die Fans also nicht komplett verzichten. "Wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen. Versprochen", gibt er seinen Followern Hoffnung.

So musst du nicht auf Basti verzichten

Ein kleiner Trost bleibt dennoch: Die letzten Folgen mit Wernicke werden erst in einigen Tagen ausgestrahlt. Und wer Sehnsucht nach Basti und seiner positiven Energie hat, kann sich bei RTL+ alte Folgen von Berlin – Tag & Nacht anschauen.