"Keine Garantien, wer überlebt": The Boys Staffel 5 soll zur blutigsten werden und vor Hauptfiguren nicht haltmachen

The Boys steuert mit Staffel 5 auf das große Finale zu, für das Showrunner Eric Kripke jetzt schon ein blutiges Versprechen abgibt, das ein bisheriges Problem behebt.

Amazons blutige Superhelden-Satire The Boys hat die 4. Staffel zu begeisterten Reaktionen zu Ende gebracht. Nun blicken alle gespannt auf Staffel 5, deren Start zwar noch weit entfernt ist, zu der Serienschöpfer Eric Kripke aber jetzt schon unheilvolle Andeutungen machte.



Niemand ist sicher: The Boys wird in Staffel 5 Hauptfiguren töten

Was das Staffel 4-Ende für Staffel 5 bedeutet, ließ Showrunner Eric Kripke bereits in vergangenen Aussagen durchschimmern: Er versprach für die finale 5. Staffel "unsere Version der Apokalypse", wenn Homelander die USA nach seinen Wünschen neu gestaltet, der Großteil der Boys gefangengesetzt wurde und Butcher samt Virus im Alleingang loszieht. Außerdem machte der Serienschöpfer nun auf der Comic Con in San Diego gegenüber Gamesradar klar, dass eine Sache anders sein wird als in den bisherigen Staffeln:

Der große Spaß an der letzten Staffel ist, dass wir die Türen aus den Angeln heben können. Es gibt keine Garantien, wer überlebt, weil wir niemanden für eine weitere Staffel behalten müssen. Es können also jederzeit wirklich große, schockierende Dinge passieren. Die Drehbuchautoren genießen das gerade sehr, während wir mit dem Schreiben beginnen.

Screenrant verriet er zum "super-großen, apokalyptischen Finale" darüber hinaus: "Egal, wer stirbt. The Boys wird in Staffel 5 wahrscheinlich die bisher blutigste Staffel."

Amazon The Boys: Niemand ist sicher in Staffel 5

Damit scheint The Boys die eigene, immer wieder angekreidete Todes-Allergie der Hauptfiguren zu überwinden. Jetzt geht es offenbar auch Hauptfiguren an den Kragen. Viele rechnen mit einem Dahinscheiden von Billy Butcher (Karl Urban) oder Homelander (Antony Starr) – oder beiden. Wobei nicht gesagt ist, dass die Amazon-Serie sich dabei an das Ende der Comic-Vorlage hält. Kripke ist sich der hohen Erwartungen an das Finale mehr als bewusst:



So viele Serien-Finale sind Scheiße. Es ist wirklich schwer, eine perfekte Landung zu erzielen. Ich bin Amazon dankbar, dass sie mir die Chance geben, es auf unsere Weise zu beenden. Aber ich fühle dabei sehr viel Druck. [...], dass die Leute am Ende sagen: 'Es war eine gute Serie, aber am Schluss war's ein Griff ins Klo.'

Wann startet mit Staffel 5 das Finale von The Boys?

Mit dem Serien-Finale von Staffel 5 können The Boys-Fans leider erst in zwei Jahren, also 2026, rechnen. Zumindest das Spin-off Gen V wird aber schon 2025 mit Staffel 2 zu Amazon Prime Video zurückkehren. Ein Wiedersehen mit Homelander ist uns dort fast sicher. Zudem wächst das The Boys-Universum mit dem neuen Serien-Ableger Vought Rising weiter.

