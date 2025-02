Serien-Genie wurde bei Star Trek 4 gefeuert: Jetzt dreht er mit Chris Pine einen neuen Thriller

Chris Pine dreht einen Thriller mit Fargo-Regisseur Noah Hawley. Der sollte eigentlich Star Trek 4 mit ihm inszenieren, doch dann kam alles ganz anders.

Es ist jetzt schon neun Jahre her, dass mit Star Trek Beyond der dritte und bisher letzte Film aus der alternativen Kelvin-Zeitlinie mit Chris Pine als Captain Kirk herauskam. Seitdem gab es vier bekannte (und gestrichene) Ansätze für Star Trek 4. Einer davon war für Fargo-Regisseur Noah Hawley vorgesehen, der mit Alien: Earth bald seine eigene Sci-Fi-Serie hat. Die neue Paramount-Präsidentin hatte aber andere Pläne.

Ein neuer Star Trek-Film ist noch immer nicht in Sicht, dafür macht Pine jetzt trotzdem mit Hawley gemeinsame Sache und dreht einen Thriller namens Nowhere Fast mit ihm.

Statt Star Trek 4: Noah Hawley dreht Thriller mit Kirk-Darsteller Chris Pine

Nowhere Fast wird bei Variety als texanischer Crime-Thriller beschrieben, in dem ein Kleinkrimineller aus einer amerikanischen Kleinstadt versehentlich den Neffen seines Gangsterbosses umbringt. Pine, den man auch aus Jack Ryan oder Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben kennt, soll die Hauptrolle übernehmen, die der Beschreibung nach zu urteilen in großen Schwierigkeiten stecken wird.

Zuletzt zeigte Chris Pine sich etwas frustriert, was seine Star Trek-Filmreihe angeht, die er sogar als "verflucht" bezeichnete. Außerdem wünsche er sich kleinere Filme ohne Blockbuster-Druck, die auf den Geschmack der Trekkies zugeschnitten sind. Ob dieser Wunsch im Rahmen von Star Trek 4 in Erfüllung gehen wird, bleibt fraglich.

Das langjährige Sci-Fi-Franchise bekleckerte sich Anfang dieses Jahres nicht gerade mit Weltraumruhm, als man den vielseits verrissenen Streaming-Film Star Trek: Section 31 mit Michelle Yeoh aus Star Trek: Discovery veröffentlichte. Ein guter neuer Star Trek-Film wird also dringend benötigt, um Hoffnung in das Universum wiederherzustellen.

Heute im TV: Star Trek Beyond mit Chris Pine als Captain der Enterprise

Wer Chris Pine als Captain Kirk vom Raumschiff USS Enterprise in Aktion sehen möchte, hat heute im deutschen Free-TV die Gelegenheit dazu. Kabel eins zeigt den Film am heutigen Mittwoch, den 19. Februar 2025 ab 20:15 Uhr und dann noch mal als Wiederholung um 1:50 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr das Sci-Fi-Abenteuer bei Paramount+ streamen.

Statt von Star Trek 4 war mit zuletzt auch von einem weiteren Trek-Prequel die Rede, das uns noch weiter in die Vergangenheit der Föderation führen würde. Welches der Filmprojekte am Ende zustande kommen wird, steht allerdings noch in den Sternen.