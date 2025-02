Heute im TV: Teil 3 einer grandiosen Sci-Fi-Reihe, deren Ende wir vermutlich niemals sehen werden

Eines der größten Sci-Fi-Franchises steckt in der Krise, wenn es um seine Kino-Abenteuer geht: Heute Abend kommt der bislang letzte Star Trek-Film im Fernsehen.

Wenn eine bekannte und ikonische Marke neu aufgelegt wird, ist die Skepsis bei vielen Fans groß. Dem Star Trek-Reboot von 2009 ist es dennoch gelungen, der Enterprise einen neuen Anstrich zu verleihen, der auf sehr viel Gegenliebe gestoßen ist. Mit Star Trek hat J.J. Abrams das Franchise im Kino erfolgreich wiederbelebt.

Vier Jahre später folgte die extrem düstere Fortsetzung Star Trek Into Darkness, ehe 2016 Star Trek Beyond ins Kino kam. Der dritte Teil der Sci-Fi-Reihe orientiert sich wieder mehr an den den klassischen Raumschiff Enterprise-Episoden und erzählt ein aufregendes Abenteuer auf einem fremden Planeten.

Sci-Fi-Krise: Seit Jahren warten wir auf Star Trek 4

Leider ist Star Trek Beyond der bis dato letzte Teil der großartigen Reihe, die vor allem von der Dynamik ihres Casts lebt. Chris Pine (Kirk), Zoe Saldana (Uhura) und Zachary Quinto (Spock) sind ein famoses Trio, ganz zu schweigen von Karl Urban (Pille) und Simon Pegg (Scotty), die den anderen regelmäßig Szenen stehlen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Trek Beyond schauen:

Star Trek Beyond - Trailer (Deutsch) HD

Wie die Reise der jungen Enterprise-Crew endet, werden wir womöglich nie erfahren. Seit Jahren versucht Paramount, Star Trek 4 in Stellung zu bringen. Bisher ist das Projekt jedoch immer wieder gescheitert. Das enttäuschende Einspielergebnis des Vorgängers und die hohen Gagen der Stars machen die Sache nicht leichter.

Obwohl Star Trek 4 zwischenzeitlich sogar mit einem Kinostart im Juni 2023 angekündigt wurde, stehen die Chancen schlechter denn je, dass wir den Film jemals sehen werden. Vier Regisseur:innen haben der gebeutelten Produktion bereits den Rücken gekehrt: S.J. Clarkson, Noah Hawley, Kalinda Vazquez und Matt Shakman.

Zuletzt richtete Paramount seinen Fokus auf andere Projekte, die nichts mit dem Abramsverse zu tun haben. So arbeitet Kalinda Vazquez an einem neuen Star Trek-Film, während Regisseur Toby Haynes und Drehbuchautor Seth Grahame-Smith ein Prequel entwickeln, das weit vor den bekannten Abenteuern spielen soll.

Und dann wäre da noch Star Trek: Section 31, der erste Star Trek-Film seit Beyond. Zurest wurde dieser als Serie angekündigt, ehe er die Umwandlung in einen Film erfolgte. Ende Januar feierte Section 31 seine Premiere bei Paramount+ und erhielt vernichtende Kritiken. Von Star Trek 4 fehlt derweil jegliches Lebenszeichen.

Sci-Fi-Tipp: Wann läuft Star Trek Beyond im TV?

Star Trek Beyond läuft heute Abend am 19. Februar 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:50 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Paramount+ im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.