Erfolgreiches Comeback: Cameron Diaz dreht weiteren Netflix-Film – und der orientiert sich an einem absoluten Kult-Klassiker

Nach ihrem kürzlichen Comeback scheint Cameron Diaz wieder auf den Geschmack gekommen zu sein. Demnächst dreht sie eine Action-Komödie für Netflix, die von einem Kult-Film inspiriert wurde.

Elf lange Jahre pausierte Hollywood-Star Cameron Diaz als Schauspielerin, ehe sie Anfang dieses Jahres in der Action-Komödie Back in Action an der Seite von Jamie Foxx ihr Comeback vor der Kamera feierte. Und obwohl sich nur 40 Minuten des Netflix-Films wirklich lohnen, bleibt sie Genre und Streaming-Heimat auch bei ihrem nächsten Engagement treu.

Denn wie das US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter exklusiv berichtet, hat Diaz nun erneut für eine Action-Komödie von Netflix unterschrieben. Diese trägt den Titel Bad Day und soll an einen Kult-Klassiker der 90er-Jahre erinnern.

Bad Day: Cameron Diaz kämpft sich auf Netflix durch einen schlechten Tag

Das von Laura Solon (Office Christmas Party) verfasste Drehbuch zu Bad Day handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die am schlimmsten Tag ihres Lebens darum kämpft, ein kleines Versprechen gegenüber ihrer Tochter einhalten zu können.

Der Film wird als komödiantische Variante des Thriller-Dramas Falling Down - Ein ganz normaler Tag beschrieben, der 1993 mit Michael Douglas in der Hauptrolle erschien. Dieser spielt darin einen unscheinbaren Mann, der seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk vorbeibringen will, dabei aber unvermittelt durchdreht und sich daraufhin gewaltsam seinen Weg durch Los Angeles bahnt.

Bad Day wird aber vermutlich deutlich weniger düster und blutig ausfallen als der Kult-Klassiker von Joel Schumacher. Die Regie der Action-Komödie von Netflix übernimmt Jake Szymanski, der zuvor mit Jury Duty eine der besten Serien des Jahres 2023 inszenierte.

Als Co-Produzent des Films fungiert unter anderem Beau Bauman, der bereits bei Back in Action diese Funktion ausfüllte und mit Diaz zusammenarbeitete.

Wann startet Bad Day mit Cameron Diaz auf Netflix?

Laut dem Bericht von The Hollywood Reporter sollen die Dreharbeiten zu Bad Day bereits im Herbst 2025 in New York und New Jersey beginnen. Sollte der Plan eingehalten werden können, ist es durchaus möglich, dass die Action-Komödie gegen Ende 2026 bei Netflix erscheint. Sichere Voraussagen darüber lassen sich jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht treffen.

Weitere Darsteller:innen neben Diaz sind bisher ebenfalls noch nicht bekannt.