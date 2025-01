Back in Action Teil 2: Mit dem Twist am Ende bereitet Netflix geschickt die Action-Fortsetzung vor

Back in Action eroberte direkt zum Start die Netflix-Charts. Doch wird es einen Teil 2 geben? Wie geht die Geschichte nach dem Ende der Action-Komödie mit Cameron Diaz und Jamie Foxx weiter?

Mit Back in Action hat Netflix einen weiteren großen Hit gelandet – zumindest in Hinblick auf die Streaming-Charts des Wochenendes. Direkt zum Start konnte sich die Action-Komödie mit Cameron Diaz und Jamie Foxx an die Spitze der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix setzen. Doch wie steht es um Teil 2?

Nicht nur in Anbetracht des Erfolgs stellt sich diese Frage, ob Back in Action bei Netflix mit einem weiteren Film fortgesetzt wird. Auch das Ende des Films sorgt dafür, dass Fans spekulieren, wie die Geschichte weitergehen könnte. Bevor ihr weiterlest, sei allerdings an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung ausgesprochen.

Wird es Teil 2 von Back in Action bei Netflix geben?

Der aktuelle Stand ist folgender: Netflix hat einer Fortsetzung von Back in Action offiziell noch kein grünes Licht gegeben. Es gibt jedoch mehrere Dinge, die dafür sprechen, dass der Streaming-Dienst aus der Action-Komödie eine Filmreihe machen will. Der offensichtlichste Hinweis ereignet sich am Ende des Films.

Das Ende von Back in Action erklärt:

Am Ende von Back in Action sagt Emily (Diaz) zu dem befreundeten MI6-Agenten Baron (Andrew Scott), dass sie und ihr Mann Matt (Foxx) nicht mehr in den aktiven Dienst zur CIA zurückkehren werden. Daraufhin entgegnet Baron, dass die Leiche von Bösewicht Chuck (Kyle Chandler) nie gefunden wurde und er ihre Hilfe braucht.

Dann kommt der Teaser für Teil 2. Baron will, dass Emily ein Mitglied ihrer Familie rekrutiert, um Chuck endgültig das Handwerk zu legen. Der Twist: Emily denkt, dass Baron ihre Mutter Ginny (Glenn Close), eine MI6-Veteranin, meint. Baron entgegnet jedoch, dass es nicht um ihre Mutter, sondern um ihren Vater geht.

Wer ist Emilys Vater in Back in Action 2?

Das wird die große Frage der Fortsetzung. Den gesamten Film lang wird verschwiegen, dass Emily auch einen Vater hat, der irgendwo in der Weltgeschichte in Agentensachen involviert ist. Sogar für Matt kommt die Existenz des Vaters seiner Frau überraschend. Netflix nutzt den Moment bewusst als potenzielle Vorschau.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly teast Regisseur Seth Gordon:

Es gibt eine Idee, wer der Vater sein könnte und worum sich die Geschichte [in Back in Action 2] drehen könnte.

Doch wer spielt den geheimnisvollen Vater? Woher kommt er? Was ist seine Origin-Story? Gordon formuliert ein paar vage Ausblicke:

Ich würde annehmen, dass [Ginny] ihn durch die Arbeit kennengelernt hat. Es wäre nicht schlecht, wenn [der Schauspieler des Vaters] auch Brite wäre. Man müsste ihm außerdem abnehmen können, dass er mit einer Waffe umgehen kann. Es gibt also bestimmte Leute, die man für diese Rolle in Betracht ziehen könnte. Wir haben auf jeden Fall ein paar kreative Gedanken.

Wie wahrscheinlich ist Teil 2 von Back in Action?

Back in Action passt genau in das Profil von anderen Blockbustern, die Netflix in den vergangenen Jahren in der Hoffnung veröffentlicht hat, dass sie eine neue Filmreihe anstoßen. Von 6 Underground über Red Notice bis zu The Gray Man: Große Budgets treffen auf große Namen. Das ist auch bei Back in Action der Fall.

Zum Weiterlesen: Cameron Diaz und Jamie Foxx im Interview zu Back in Action

Es gibt allerdings ein Problem: Trotz diverser Platz-1-Platzierungen und offenkundiger Pläne (zu The Gray Man war sogar ein ganzes Action-Universum geplant) hat Netflix bis dato keinen dieser Film fortgesetzt. Wir dürfen gespannt sein, ob bei Back in Action die Arbeit an Teil 2 schneller in die Wege geleitet wird.