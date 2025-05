Erinnert ihr euch noch? Erster Super Mario-Film ging komplett baden, aber er hat einen wichtigen Fan

Super Mario Bros. mit Bob Hoskins gehört zu den schlechtesten Videospielverfilmungen überhaupt. Ein wichtiger Fan des Films sieht das aber anders – und hat eine wichtige Nachricht.

Mit dem Animationsfilm Der Super Mario Bros. Film kam 2023 nach vielen Jahrzehnten eine gute Adaption des beliebten Maskottchens von Nintendo in die Kinos. Es war allerdings nicht der erste Versuch, den Klempner auf die Leinwand zu bringen. Bereits 1993 wurde mit Super Mario Bros. ein Spielfilm umgesetzt, der nebenbei die erste Videospiel-Verfilmung aus Amerika war. Der Film floppte gewaltig an den Kinokassen und fiel bei Kritik wie Publikum durch.

Bob Hoskins Sohn bekennt sich als Fan von Super Mario Bros.

Obwohl Super Mario Bros. gefloppt ist, gibt es dennoch eine kleine, hingebungsvolle Fangemeinde, die den Film feiert. Einige dieser Fans betreiben eine Fanseite, auf der sie Artikel sammeln und veröffentlichen, die den Film in ein positiveres Licht rücken. 2013, zum 20. Jubiläum, wurde auf SMB Movie eine Stellungnahme von Jack Hoskins, dem Sohn von Mario-Darsteller Bob Hoskins, veröffentlicht. Dabei spricht er äußerst positiv über den Film:

Der 1993 erschienene Film Super Mario Bros., eine Mischung aus Indiana Jones, Blade Runner und Star Wars, war eine epische Produktion. [...] Ich glaube, mein Vater war als Mario selbst wirklich großartig, aber es tut mir sehr leid zu hören, dass er das Erlebnis nicht genossen hat.

Eine Einstellung, die nur wenige Fans teilen. Trotz des wohlwollenden Blicks kann Jack Hoskins auch die Schwächen des Films erkennen und versteht, wieso viele andere seine Ansicht nicht teilen:

Sehr bedauerlich ist, dass ich den Film geliebt habe, seit ich ihn mit meinem Vater und meiner Schwester gesehen habe. Ich war bisher zu jung, um zu erkennen, wie schlecht die Kritiken waren, aber wisst ihr was, das ist mir egal. Der Film wäre ein Riesenerfolg gewesen, wenn er dieselben Elemente aus der Super Mario Bros.-Spieltrilogie enthalten hätte.

Am Ende seines Statements hat er, mit besonderer Nennung von Joel Schumacher, eine wichtige Botschaft an das Publikum.

Dabei bezieht sich Jack Hoskins auf den von Schumacher inszenierten Batman & Robin-Film, der ebenfalls bei den Fans durchgefallen ist. Schumacher wies darauf hin, dass es ihm leidtat, die Fans zu enttäuschen und er entschuldigte sich damit, dass seine Absicht nur war, zu unterhalten:

Wenn das also jemand liest, versteht bitte, dass es niemandes Absicht ist, die Klassiker zu ruinieren. Eine letzte Sache: Wenn ihr euch an vergangene Freude erinnert, werden Kindheitserinnerungen definitiv lebendig bleiben und sicher für immer bei euch im Gedächtnis bleiben.

In der heutigen Zeit, in der viele durchaus zurecht gefloppte Filme großer Fanchises in die Kinos kommen, können diese Worte uns an etwas erinnern. Vielleicht können wir alle ab und an daran denken, dass es nicht die Absicht der Filmemacher:innen ist, unsere Lieblingsfiguren zu verschandeln.

Der Hass, der den Stars und Filmschaffenden oft von Seiten des Publikums entgegengeworfen wird, führt nicht dazu, dass die Filme besser werden. Vielmehr sollte berechtigte Kritik mit Hand und Fuß geäußert und die Filme, die es verdient haben, gefeiert werden.