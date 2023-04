Die schlechteste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten – was beim katastrophalen ersten Mario-Film schief lief

30 Jahre vor der neuen Kino-Adaption wurden die Super Mario-Spiele schon einmal verfilmt. Unser Kollege Yves hat das Resultat gesehen. Und jede Sekunde gelitten.

Der Super Mario Bros. Film könnte einer der größten Kino-Hits des Jahres werden. Das wäre allein schon deshalb gut, um die Videospiel-Reihe von ihrer schlimmen Schmach aus dem Jahre 1993 zu befreien. Die erste Adaption, Super Mario Bros., war nämlich ein fürchterlicher Flop. Und unser Kollege Yves weiß auch, warum.

Schaut euch hier Yves' Meinung zum ersten Super Mario-Film an:

Wenn Kacke ein Film wäre Super Mario Bros (1993) Review (1)

Wie er im Video enthüllt, passte in dem Film eine ganze Menge nicht zusammen. Die Macher verpflanzten die Handlung in eine Dinosaurier-Paralleldimension, in die Fiesling King Koopa (Dennis Hopper) Prinzessin Daisy (Samantha Mathis) entführt, und die New Yorker Klempner Mario (Bob Hoskins) und Luigi (John Leguizamo) jagen ihr nach.

Die haarsträubend skurrilen Ideen, das hölzerne Schauspiel und das löchrige Drehbuch ließen den Film an den Kinokassen und bei der Kritik untergehen. Hoskins bezeichnete den Dreh im Gespräch mit dem Guardian später als eine der schlimmsten Erfahrungen seines Lebens. Allein Effekte und Produktionsdesign kamen im allgemeinen Urteil gut weg, wie etwa in der New York Times nachzulesen ist.

Wann kommt der neue Super Marios Bros. Film ins Kino?

Da kann jeder Fan nur hoffen, dass es die neue Adaption der Videospiel-Reihe besser macht. Der Film soll am 5. April 2023 ins Kino kommen. Im Original ist unter anderem Marvel-Star Chris Pratt mit seiner Stimme vertreten.

Mehr News:

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.