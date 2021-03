Erleichterung für DC-Fans: Das Sorgenkind mit Robert Pattinson hat den größten Kraftakt geschafft

Die Produktion von The Batman wurde immer wieder von Rückschlägen erschüttert. Jetzt darf der DC-Film mit Robert Pattinson aber endlich einen wichtigen Meilenstein feiern.

Um keinen DC-Film mussten wir uns in letzter Zeit so Sorgen machen wie um The Batman. Der Blockbuster mit Robert Pattinson in der Hauptrolle sollte ursprünglich im Juni 2021 ins Kino kommen. Daraus wurde wegen ständigen Rückschlägen bei der Produktion aber nichts.

Jetzt gibt es gute Neuigkeiten zum aktuellen Stand von The Batman: Die Dreharbeiten sind endlich abgeschlossen! Neben dem feierlichen Durchbruch schlüsseln wir die beschwerliche Produktionsgeschichte des DC-Films nochmal für euch auf.

Matt Reeves feiert The Batman-Drehschluss mit einem Bild

Auf Twitter hat der Regisseur des DC-Blockbusters ein Foto geteilt, das eine ganz besondere Filmklappe zeigt. Wie Matt Reeves dazu schreibt, sehen wir hier die Filmklappe für den letzten Tag der The Batman-Dreharbeiten:

Damit darf der Film nach der ungewöhnlich langen Drehphase endlich einen wichtigen Meilenstein feiern. Anhand von The Batman konnten wir übers letzte Jahr vor allem beobachten, wie stark eine Filmproduktion durch extreme Einflüsse wie die Corona-Pandemie regelmäßig zurückgeworfen wird.

The Batman-Dreh hat Anfang letzten Jahres begonnen - mit einigen Rückschlägen

Die Dreharbeiten zu dem DC-Film haben schon im Januar 2020 begonnen. Die Produktion musste jedoch recht bald unterbrochen werden, als sich das Coronavirus im März immer stärker zur Pandemie ausbreitete.

Der Dreh wurde zunächst für zwei Wochen unterbrochen, wobei das Team prüfen wollte, wie die Produktion unter strikten Sicherheitsmaßnahmen trotzdem fortgesetzt werden könnte. Am 25. März wurde dann verkündet, dass die Produktion von The Batman auf unbestimmte Zeit pausiert werden muss.

Dadurch konnte auch das erste Kinostart-Datum nicht eingehalten werden und die Veröffentlichung von The Batman wurde im April von Juni 2021 auf Oktober 2021 verschoben. Im September wurden die Dreharbeiten schließlich überwiegend im Studio in England fortgesetzt. Nach drei Tagen war aber schon wieder Schluss, denn Hauptdarsteller Robert Pattinson wurde positiv auf COVID-19 getestet und die Crew begab sich 2 Wochen in Quarantäne.

Im Oktober 2020 wurde der Kinostart von The Batman außerdem nochmal verschoben - von Oktober 2021 auf den 3. März 2022. Da der Dreh aber endlich abgeschlossen wurde und jetzt noch die Postproduktion ansteht, kann das aktuelle Datum noch eingehalten werden. Wir hoffen, dass die schwierige Produktion des DC-Films jetzt endlich in geregelteren Bahnen verläuft.

